Deviza
EUR/HUF366,7 +0,59% USD/HUF312,79 +0,56% GBP/HUF422,12 +0,3% CHF/HUF397,3 +0,28% PLN/HUF86,45 +0,57% RON/HUF72,06 +0,56% CZK/HUF15,05 +0,56% EUR/HUF366,7 +0,59% USD/HUF312,79 +0,56% GBP/HUF422,12 +0,3% CHF/HUF397,3 +0,28% PLN/HUF86,45 +0,57% RON/HUF72,06 +0,56% CZK/HUF15,05 +0,56%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Pécs
kolónia
bányászat

Mintha lakói nyomtalanul tűntek volna el: hátborzongató romokra bukkantak Pécsnél

Különös felfedezésről számoltak be kirándulók a Pécs egyik kevéssé ismert területén. Az erdő mélyén sétálva több, részben földbe süllyedt, boltíves pince maradványaira bukkantak.
VG
2026.04.26, 10:10
Frissítve: 2026.04.26, 10:39

A Pécsbányához tartozó Nagybányaréten részben a növényekkel benőtt falak, a beomlott bejáratok és az elszórtan heverő kövek olyan benyomást keltenek, mintha egy rég eltűnt település maradványai rejtőznének a fák között. A felfedezés érdekessége, hogy a területen ma is található szén, ami tovább erősíti a hely bányászati múltjának jelenlétét. Nagybányarét története szorosan összefonódik a mecseki szénbányászat fénykorával. 

a pincesor helye Nagybányaréti kolóniában
A pincesorral is rendelkező nagybányréti kolónia Stadtwald néven szerepel / Forrás: Erdősi Ferenc A pécsi bányatelepek cím

A Pécs környéki feketeszén bányászata 1782-ben kezdődött meg, Vasason. A XIX. sz. közepéig a Duna Gőzhajózási Társaság (DGT) megjelenéséig főként magántulajdonban lévő apró üzemekben folyt a termelés, amelyek egyenként csak néhány munkást foglalkoztattak – derül ki dr. Erdősi Ferenc A pécsi bányatelepek című munkájából.  A 19. század második felében a térség a DGT fontos működési területe volt, amely a bányászat mellett a munkások letelepítését is megszervezte. Az erdő mélyén sétálva több, részben földbe süllyedt, boltíves pince maradványaira bukkantak. 

Mire volt jó ez a pincesor?

A korabeli adatok szerint már az 1870-es évek elején több ezer ember élt a Pécs környéki bányászkolóniákon, és a lakosság jelentős része külföldről érkezett. A gyors ipari fejlődés következtében rövid idő alatt egész telepek épültek ki. Lakóházak, közösségi épületek, kocsmák és egyéb kiszolgáló létesítmények jelentek meg a korábban szinte lakatlan területeken. Nagybányaréten önmagában is több kolóniaépület állt, egészen sokáig élhettek itt, hiszen még a vezetékes áramot elhozták ide – írja a Bama.

Elhagyottan állnak a pincék a Mecsekben

A kirándulók által „megtalált” – annyira nem is rejtélyes – pincék funkciója többféle lehetett, hiszen szolgálhattak élelem- és bortárolásra, ami a bányászcsaládok számára fontos lehetett, de nem kizárt az sem, hogy egy részük a szén vagy a bányászathoz kapcsolódó eszközök ideiglenes raktáraként működött. A különböző funkciók akár egymás mellett is létezhettek, ami még összetettebbé teszi a hely történetét.

Szén, szén, szén

A területen ma is megtalálható szénmaradványok nem véletlenül maradtak fenn. A bányászat során nem minden gazdaságosan kitermelhető réteget hasznosítottak, és jelentős mennyiségű, gazdaságtalanul feldolgozható szén maradt vissza. Emellett a felszíni és sekély művelésű részeken gyakran csak részleges kitermelés történt, a bányák bezárása után pedig sok esetben elmaradt a teljes rekultiváció. A természet ugyan fokozatosan visszahódította a területet, de a földben és a felszínen egyaránt megőrződtek a bányászat nyomai. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
