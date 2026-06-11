Csaknem nullszaldóba fordult a Wizz Air nettó eredménye március végén lezárt üzleti évében, ám mégis sikerült 1,3 millió euróval a vonal fölött maradnia, miközben mind az árbevétele, mind az EBITDA-ja markánsan bővült – derült ki a légitársaság péntek reggel publikált éves gyorsjelentéséből.

Kilőttek a Wizz Air részvényei, sikerült elkerülni a veszteséget / Fotó: Felix Tchvertkin / Shutterstock

Átláthatatlan a megkezdett pénzügyi év

A diszkontszolgáltató menedzsmentje ugyanakkor annyira átláthatatlannak tartja a geopolitikai helyzetet, főként a Hormuzi-szoros lezárása és az iráni konfliktus miatt, hogy az április 1-jén már megkezdett pénzügyi évére nézve mindenféle pénzügyi előrejelzéstől tartózkodik. Bár Váradi József vezérigazgató annyit megjegyzett, hogy:

Továbbra is az alapvető piacainkra összpontosítunk, a hajtóművek rendelkezésre állásának javulásával visszaállítjuk a flotta teljes kihasználtságát, fegyelmezetten folytatjuk a kapacitásbővítést és a költségkontrollt, valamint tovább javítjuk működésünk megbízhatóságát és minőségét. A 2027-es pénzügyi évben újfent beruházunk a flottánkba, munkatársainkba és üzleti képességeinkbe, hogy támogassuk a Wizz Air hosszú távú növekedését.

Annyit azért nyilván látnak, hogy a most futó első negyedévben 15 százalékkal, a július elején kezdődő 3 hónapos periódusban pedig 20 százalékkal növelik a kapacitást (ASK) az előző év azonos időszakához mérten. Ezzel párhuzamosan az első fél évben várhatóan marad a járatok átlagosan 90,7 százalékos kihasználtsága, amely egyébként a tárgyidőszakban 0,5 százalékponttal csökkent a megelőző pénzügyi évhez viszonyítva.

Az egy utaskilométerre jutó bevétel (RASK) az első negyedévben előreláthatóan magas egy számjegyű százalékkal csökken, míg a másodikban éves bázison stagnálás várható. Az üzemanyagköltség nélküli utaskilométerre számolt költségszint az első fél évben változatlan marad, vagy minimálisan nőhet.

Majdnem megsemmisült a Wizz Air teljes nettó profitja

Visszatérve a lezárt évhez, a megelőző üzleti évben elért 213,9 millió eurós nettó profit 99,4 százalékkal 1,3 millióra zuhant, miközben a magyar légitársaság bevételei 8 százalékkal, 5,69 milliárd euróra nőttek. A nettó eredmény messze túlszárnyalta a Bloomberg-konszenzus által becsült 34,9 millió eurós veszteséget.