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Brutális raliba kezdett a Mol árfolyama a NIS-megállapodásra, a forint sorsa kora délután dőlhet el

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Felpattant a pesti tőzsde a csütörtöki rajtkor, az iráni háború eszkalációja és az EKB kamatdöntése befolyásolja a kereskedők hangulatát. A Mol részvényei jelentősen drágulnak a szerb NIS felvásárlásáról született megállapodás következtében. A forint piacán kivárnak a befektetők, kissé javított a magyar pénz az euróval és a dollárral szemben is.
K. T.
2026.06.11, 09:12
Frissítve: 2026.06.11, 09:17

Izgalmasnak ígérkezik a csütörtöki kereskedés a tőkepiacokon , a befektetők fókuszában az amerikai-iráni háború újabb eszkalációja, valamint az Európai Központi Bank (EKB) kora délutáni kamatdöntése és várható kamatemelése állnak. Az európai tőzsdék lefordultak, a magyar börze visont a Mol ralijának köszönhetően erősen rajtolt. A forint kissé erősödött kilenc óráig a főbb devizákkal szemben.

Mol, forint, részvény, NIS
Örülnek a Mol befektetői a NIS-megállapodásnak, a ralizik a részvény / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az Egyesült Államok ismét iráni célpontokat támadott, a konfliktus lezárása így egyre távolibbnak tűnik. Az EKB éppen a közel-keleti háború inflációs hatásai miatt kényszerülhet kamatot emelni, három év után első alkalommal. 

Ebben a piaci környezetben a pesti tőzsde fő indexe, a BUX egy százalékos emelkedéssel, 133 521 ponton nyitott, a Mol ralijának köszönhetően. A vezető magyar részvények közül 

  • az OTP fél százalékkal 40 340 forintra drágult,
  • a Richter 0,2 százalékkal 11 830 forintra emelkedett,
  • a Magyar Telekom 0,3 százalékkal 2 700 forntra csúszott vissza.
  • A Mol részvényárfolyama 4,5 százalékkal 3 970 forintig pattant fel. 
 MOL részvény
MOL részvény12:30:40
Árfolyam: 3 916 HUF +116 / +2,96 %
Forgalom: 1 429 532 426 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A magyar olajtársaság nem sokkal a piacnyitás előtt bejelentette, hogy sikerült megállapodnia a szerb állammal a NIS olajvállalat többségi részesedésének megvásárlásáróll, az eladó gazpom Nyefttel pedig még folytatja az egyeztetéseket a tranzakció véglehesítéséről.

 

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A forint erősödéssel futott neki a napnak, az euóval és a dollárral szemben is sikerült kisebb előnyt kovácsolnia a pesti tőzsdenyitásig.

A közös európai pénz jegyzése 0,1 százalékkal került lejjebb, a váltási árfolyam 356,4 forintig ereszkedett vissza a hajnali 356,9-e szintről.

EUR / HUF árfolyam
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Az euróval szemben 0,2 százalékot javított a magyar pénz, a keresztárfolyam 309,3-ról 308,4 forintra süllyedt klenc óráig.

USD / HUF árfolyam
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A délelőtt folyamán kivárhatnak a befektetők az EKB kamatdöntésének bejelentéséig.  A döntést ma 14:15-kor jelenti be a testület, a kamatemelés az Equilor elemzése szerint borítékoható, a kamatpálya további alakulása azonban egelőre kérdéses, és nagyban függ az iráni eseményektől is. 

Amennyiben Christine Lagarde EKB-elnök további kamatemeléseket helyez kilátásba, akár nagyobb mértékben is erősödhet az euró a délutáni órákban. Amennyiben viszont óvatosan fogalmaz, inkább a gyengülés felé mozdulhat az árfolyam - írja a brókerház reggeli jegyzetében.

A régiós devizákkal szemben is kissé javítani tudott a forint, a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,05 százalékkal kerül kevesebbe.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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