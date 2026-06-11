Újabb vezetőváltást jelentettek be: kiderült, ki kerül a Magyar Fejlesztési Bank élére – teljes átalakítás jön, már az EU-s pénzekre állnak rá
Az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában a jövőben fontos szerepet játszó Magyar Fejlesztési Bank (MFB) vezetésében változás történt: a bank elnök-vezérigazgatói feladatait a jövőben Gerendás János látja el – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán, csütörtökön.
Gerendás János hatalmas pénzügyi vezetői tapasztalattal veszi át a Magyar Fejlesztési Bank irányítását
A miniszter ezután megindokolta a döntését. Mint írta, Gerendás János több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalattal rendelkezik. A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai, majd statisztikai igazgatójaként kiemelt fontosságú és nagy létszámú szakmai szervezeteket vezetett. Ezekben a pozíciókban részt vett a monetáris politika alakításában, majd meghatározó szerepet vállalt a hazai pénzügyi és felügyeleti statisztikák elkészítésében, a pénzügyi rendszer működését támogató adat- és információs rendszerek fejlesztésében, valamint nemzetközi szakmai fórumokon is képviselte Magyarországot.
Korábbi kormányzati és piaci szerepköreiben egyaránt bizonyította stratégiai szemléletét és vezetői képességeit, ezért meggyőződésem, hogy felkészülten és felelősséggel tudja ellátni új feladatát – méltatta Kapitány István a bank új vezetőjét.
Gerendás Jánostól transzparens, költséghatékony szakmai munkát várok el, melynek első lépése egy átfogó audit mellett az EU-források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz.
A vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg új, átmeneti igazgatóság és felügyelőbizottság is felállításra kerül.
Az új vezetőség feladata hatalmas lesz, hiszen az uniós pénzek hazahozatalában kulcsszerepet fog játszani az intézmény.
Emellett természetesen feladata az MFB-nek, hogy a vállalkozások versenyképességének javításában, a beruházások támogatásában és a magyar gazdaság hosszú távú fejlődésének elősegítésében is fontos szerepet játsszon – zárta sorait a miniszter.
Csütörtökön 11 órától az uniós források is témák lesznek Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli tájékoztatóján, amiről a Világgazdaság élőben tudósít.
Hatalmas bejelentést tett Kapitány István: energetikai pályázatokat hirdet a kormány uniós pénzből, még júniusban megnyílnak – ők jelentkezhetnek az 500 milliárd forintra
Mint szerdán lapunk a miniszter bejelentésére hivatkozva megírta, júniusban megnyílnak azok az energetikai uniós pályázatok, amelyek összesen mintegy 500 milliárd forintnyi fejlesztési forrást mozgatnak meg a magyar villamosenergia-rendszer korszerűsítése érdekében. A programok célja az áramhálózat fejlesztése és az okosmérők szélesebb körű telepítése, amelyek hosszabb távon a megújuló energiatermelés bővítését és az energiaellátás biztonságának erősítését szolgálhatják.
A bejelentés szerint a források annak a megállapodásnak a részei, amelynek eredményeként Magyarország összesen 16,4 milliárd eurónyi (mintegy 6550 milliárd forint) uniós támogatás felhasználásáról állapodott meg az Európai Bizottsággal. Ebből hozzávetőleg 1,5 milliárd euró, vagyis közel 600 milliárd forint jut a villamosenergia-rendszer fejlesztésére.
A most induló pályázatokra elsősorban az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók jelentkezhetnek.
A támogatott beruházásoknak egységesen 2030 végéig kell megvalósulniuk.
A források felhasználására ugyanakkor szoros határidők vonatkoznak. A Helyreállítási Alaphoz kapcsolódó támogatások lehívásának határideje augusztus végén lejár, ezért a pályázatok kiírását és a beruházások előkészítését gyors ütemben kell végrehajtani ahhoz, hogy a rendelkezésre álló uniós pénzek valóban fejlesztésekben és új energetikai beruházásokban jelenjenek meg Magyarországon.