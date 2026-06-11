Újabb vezetőváltást jelentettek be: kiderült, ki kerül a Magyar Fejlesztési Bank élére – teljes átalakítás jön, már az EU-s pénzekre állnak rá

Az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában a jövőben fontos szerepet játszó Magyar Fejlesztési Bank (MFB) vezetésében változás történt: a bank elnök-vezérigazgatói feladatait a jövőben Gerendás János látja el – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán, csütörtökön.

Új vezető irányítja a Magyar Fejlesztési Bankot, amelynek a következő időszakban kulcsszerepe lehet az uniós források fogadásában / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Gerendás János hatalmas pénzügyi vezetői tapasztalattal veszi át a Magyar Fejlesztési Bank irányítását

A miniszter ezután megindokolta a döntését. Mint írta, Gerendás János több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalattal rendelkezik. A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai, majd statisztikai igazgatójaként kiemelt fontosságú és nagy létszámú szakmai szervezeteket vezetett. Ezekben a pozíciókban részt vett a monetáris politika alakításában, majd meghatározó szerepet vállalt a hazai pénzügyi és felügyeleti statisztikák elkészítésében, a pénzügyi rendszer működését támogató adat- és információs rendszerek fejlesztésében, valamint nemzetközi szakmai fórumokon is képviselte Magyarországot.

Gerendás János hatalmas pénzügyi vezetői tapasztalattal veszi át a Magyar Fejlesztési Bank irányítását / Fotó: Magyar Nemzeti Bank / Facebook

Korábbi kormányzati és piaci szerepköreiben egyaránt bizonyította stratégiai szemléletét és vezetői képességeit, ezért meggyőződésem, hogy felkészülten és felelősséggel tudja ellátni új feladatát – méltatta Kapitány István a bank új vezetőjét.

Gerendás Jánostól transzparens, költséghatékony szakmai munkát várok el, melynek első lépése egy átfogó audit mellett az EU-források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz.

A vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg új, átmeneti igazgatóság és felügyelőbizottság is felállításra kerül.

Az új vezetőség feladata hatalmas lesz, hiszen az uniós pénzek hazahozatalában kulcsszerepet fog játszani az intézmény.

Emellett természetesen feladata az MFB-nek, hogy a vállalkozások versenyképességének javításában, a beruházások támogatásában és a magyar gazdaság hosszú távú fejlődésének elősegítésében is fontos szerepet játsszon – zárta sorait a miniszter.

Csütörtökön 11 órától az uniós források is témák lesznek Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli tájékoztatóján, amiről a Világgazdaság élőben tudósít.