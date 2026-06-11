A világ olajellátását mentik a Hormuzi-szorosban: így működik a hajók titkos „sötét tranzitja”

Egyre több hajó hagyja el a Hormuzi-szorost egy rendkívül kockázatos útvonalon, amely Omán partvidékéhez közel halad. Hajózási szakértők szerint borítékolható a katasztrófa, de a tankerek közül sokan vállalják a kockázatot – hozzájárulva ezzel az olajárak csökkenéséhez.

Veszteglő olajszállítók a Hormuzi-szorosnál, az olajárakat a blokádon átcsúszó „sötét tranzit” tartja viszonylag alacsonyan / Fotó: Stringer

A szoroson naponta mintegy 15 hajó közlekedik ezen az ománi útvonalon oda-vissza, amerikai légi fedezet mellett – állította két, a helyzetet ismerő forrás. Elmondásuk szerint a legtöbb ilyen hajó olajszállító tartályhajó. További két forrás is megerősítette, hogy az útvonal használata amerikai segítséggel történik.

Ez egy rendkívül szűk vízi út, nagyon kevés manőverezési lehetőséggel, ezért aggódunk az útvonal használatának navigációs következményei miatt

– mondta John Stawpert, a Nemzetközi Hajózási Kamara (ICS) tengerészeti igazgatója.

Ez áll az olajárak csökkenésének hátterében

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter kedden kijelentette, hogy az áthaladások száma „érdemben” növekszik a vízi útvonalon, amely az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni konfliktusának kitörése óta gyakorlatilag zárva van a kereskedelmi hajózás előtt. Ez hozzájárult ahhoz, hogy az olajárak körülbelül 3 százalékkal csökkenjenek.

Donald Trump amerikai elnök szerdán újságíróknak azt mondta:

milliónyi hordó olajat hoztunk ki, és erről senki sem tud. Egyik éjszaka 22 hajót vezettünk ki sötétben, minden világítás nélkül.

Szerinte ez is hozzájárult ahhoz, hogy az olajárak viszonylag alacsonyak maradtak.

A „sötét tranzit”

Elemzők szerint az úgynevezett „sötét tranzitok” növekvő száma – amikor a hajók kikapcsolt GPS-jeladóval haladnak át a szoroson, hogy elkerüljék az iráni erők észlelését – segít abban, hogy az olaj ára 100 dollár alatt maradjon hordónként.

A Hormuzi-szoros lezárása naponta mintegy 12 millió hordó olajat vont ki a piacról,

ami nagyjából hat szuperolajszállító hajó napi kapacitásának felel meg.

Az Energy Aspects tanácsadó cég becslése szerint Irak, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek jelenleg napi körülbelül hárommillió hordó nyersolajat szállít ki a szoroson keresztül.

A cég rámutatott, hogy a kuvaiti Mina al-Ahmadi terminál készletei május végén közel nyolcmillió hordóval csökkentek, ami arra utal, hogy több hajót rakodtak meg. Az Energy Aspects alapítója, Amrita Sen szerint

a sötét tranzit lehetővé teszi, hogy a világ finomítói növeljék a termelést, és elkerüljék a nyári kínálatszűkösséget.

A hajózási iparág vezetői ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy bár a forgalom nőtt, továbbra is messze elmarad a konfliktus előtti napi 135 hajótól. „Még csak meg sem közelítjük azt a szállítási mennyiséget, amely korábban ezen az útvonalon haladt át” – mondta egy tartályhajózási iparági vezető. Az Egyesült Államok mintegy két hete hozta létre azt a rendszert, amely légi fedezetet biztosít az ománi útvonalon áthaladó hajóknak – értesült a brit lap.

A szoroson áthaladni kívánó hajók először engedélyt kérnek az amerikai Központi Parancsnokságtól, amely

megadja az ománi útvonal koordinátáit, és

utasítja a hajókat GPS-rendszereik,

valamint egyéb elektronikus berendezéseik kikapcsolására.

Azt is javasolták, hogy a hajók sötétedés után keljenek át.

Egyetlen sávos útvonalról beszélünk, kétirányú forgalommal, megrakott hajókkal, amelyek nehezen manővereznek. Olyan ez, mintha éjszaka, fényszóró nélkül vezetnénk egy szűk vidéki úton

– mondta a tankeripari vezető. „Nagy valószínűséggel baleset fog történni” – tette hozzá.