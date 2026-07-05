Teljesen elszálltak az esküvői árak Magyarországon – mutatjuk, mennyibe kerül a nagy nap 2026-ban
Ha valaki kizárólag romantikus vígjátékokból ismerné az esküvőket, azt hihetné, hogy a legnagyobb probléma az, hogy vajon megérkezik-e időben a menyasszony, vagy valaki félbeszakítja-e a szertartást az utolsó pillanatban. A valóság azonban sokkal földhözragadtabb, mivel a legtöbb pár számára a legnagyobb kérdés az, hogyan lehet úgy megszervezni a nagy napot, hogy az emlékezetes legyen, de ne kelljen utána évekig törleszteni az árát.
Az elmúlt években az esküvői szolgáltatások ára folyamatosan emelkedett, így 2026-ban már egy kisebb, családias lagzi is több millió forintos kiadást jelenthet, míg egy közepes vagy nagyobb vendégsereget fogadó esküvő könnyedén megközelítheti a 10 millió forintot.
Akkor végül mennyibe kerül egy esküvő 2026-ban?
Erre nincs egyetlen jó válasz, de a különböző piaci becslések alapján jól kirajzolódik az átlag. Egy 70–100 fős esküvő 3–8 millió forintból is megszervezhető, azonban egy középkategóriás, 100 fős lagzi inkább 7–10 millió forintos költségvetést igényel. A HEOL által megszólaltatott szakemberek szerint pedig ma már egy 80–120 fős, kompromisszummentes esküvő jellemzően 8–10 millió forint körül áll meg.
A luxuskategória természetesen egészen más világ. Exkluzív helyszínnel, designer ruhákkal, különleges dekorációval és többnapos programokkal az ár könnyedén elérheti a 15–20 millió forintot is.
A vacsora viszi el a pénz nagy részét
Sokan azt gondolják, hogy a menyasszonyi ruha vagy a fotós a legnagyobb kiadás, pedig a költségvetés legnagyobb szelete szinte mindig a helyszínre és a vendéglátásra megy el. A szakértők szerint a helyszín és a catering együtt a teljes költségvetés 40–50 százalékát is kiteheti. Egy jobb menü italcsomaggal 2026-ban jellemzően 30–45 ezer forintba kerül fejenként, prémium helyszíneken pedig ennél is magasabb összegekkel kell számolni. Egy 100 fős esküvőnél ez önmagában több millió forintos tétel – írja a Financera.
Nem véletlen, hogy az esküvőszervezők szerint a vendéglista összeállítása az egyik legfontosabb pénzügyi döntés. Minden plusz meghívott újabb vacsorát, italcsomagot, széket, dekorációt és sok esetben ajándékot is jelent.
Nem a ruha a legdrágább – de azért arra is elmegy egy nyaralás ára
A menyasszonyi ruha továbbra is az esküvő egyik ikonikus eleme, de az ára ma már rendkívül széles skálán mozog. Egy minőségi kölcsönzött ruha 250–450 ezer forint körül kezdődik, míg egy új, szalonból vásárolt modell akár az egymillió forintot is meghaladhatja. A karikagyűrűkért szintén 150–400 ezer forinttal érdemes kalkulálni, a vőlegény teljes öltözete pedig további 200–400 ezer forintos kiadást jelenthet.
Persze mindig akad valaki a családban, aki megjegyzi, hogy „régen egy kölcsönkért öltönyben is összeházasodtak”. Igaza is lehet – csak akkor még nem kellett azon gondolkodni, hogy a dekoráció vajon elég jól mutat-e majd az Instagramon.
A Pinterest és az Instagram sem segít olcsó esküvőt szervezni
A szakemberek szerint az elmúlt években nemcsak az árak emelkedtek, hanem az elvárások is. Ma már sok pár nem egyszerű vacsorát szeretne a családdal, hanem különleges fényeket, látványos virágfalat, egyedi dekorációt, fotóinstallációt és olyan helyszínt, amely szinte önmagát reklámozza a közösségi médiában. Ez persze önmagában nem probléma, de minden plusz ötlet újabb tételt jelent a költségvetésben. Ahogy egy esküvőszervező fogalmazott:
Ami tíz éve még luxusnak számított, az ma sok pár számára már alapelvárás.
Az apróságokból lesznek a milliók
Az esküvői költségvetés nemcsak a nagy tételek miatt tud elszállni. Sokszor a rengeteg kisebb kiadás okozza a legnagyobb meglepetést. Ilyen lehet a hosszabbított nyitvatartás, az extra italcsomag, a kiszállási díj, a fotós és videós munkája, a különleges fénytechnika vagy akár az utolsó pillanatban kért dekorációs módosítások. Ezek egyenként talán nem tűnnek jelentősnek, együtt azonban könnyen több százezer forinttal növelhetik a végösszeget.
Sokszor bármennyire is csábító mindenből a legdrágábbat választani, a szakértők szerint néhány döntéssel komoly összegeket lehet megspórolni. A legnagyobb mozgástér továbbra is a vendégszám csökkentésében rejlik. Már tíz fővel kevesebb meghívott is több százezer forintot hagyhat a kasszában. Emellett sok helyszín és szolgáltató kedvezőbb árakat kínál pénteki, vasárnapi vagy szezonon kívüli esküvőkre.
A dekoráció esetében sem mindig a több a jobb. Egy karakteres helyszín eleve kevesebb díszítést igényel, a szezonális virágok pedig jelentősen csökkenthetik a költségeket. Az Esküvő a Balatonon szakértői szerint a szállással rendelkező helyszínek elsőre drágábbnak tűnhetnek, de sok esetben olcsóbbak, mint külön szállást, transzfert és több helyszínt összehangolni.
Min nem érdemes spórolni?
Ha van terület, ahol a legtöbb esküvőszervező egyetért, az az étel, az ital és a fotós kérdése. A vacsorára a vendégek évekkel később is emlékeznek vagy éppen arra, ha nem volt elég. Ugyanez igaz a fotókra és videókra is, hiszen ezek maradnak meg akkor is, amikor a tortából már csak a fényképek emlékeztetnek arra, hogy mekkora volt.
A romantikus filmek azt sugallják, hogy a tökéletes esküvőn minden percnek hibátlannak kell lennie. A valóságban azonban a legtöbb pár nem arra emlékszik vissza évek múlva, hogy hány szál rózsa volt az asztalon, hanem arra, hogy együtt ünnepelhetett azokkal, akik igazán fontosak. Ezért a szakértők szerint a legjobb tanács továbbra is az, hogy a költségvetést már a szervezés elején érdemes reálisan meghatározni, hagyni legalább 10–15 százalékos tartalékot a váratlan kiadásokra és nem elfelejteni, hogy a nagy nap értékét végül nem az határozza meg, hogy hány millió forintba került, hanem az emlékek, amiket hazavisznek róla a párok és a vendégek.