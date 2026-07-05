Több mint 60 százalékos áremelkedés, fizetős első fél óra – pont azt vették el az új generációs Bubinál, amiért 14 millió utazást összehozott
A Mol Bubi közbringarendszer hamarosan szintet lép, de a frissítéssel együtt komoly drágulás is jön - hívja fel a figyelmet a Telex cikke.
A közbringa rendszer alap, tehát 100 százalékig emberi erővel hajtott kerékpárjai esetén is drágulás van. A korábbi 1500 forintos ár helyett már 2500 forintot kell fizetni, az éves bérlet pedig 21500 forintra nőtt, ami 60 százaléknál is nagyobb emelést jelent.
Nincs többé 30 perces időablak?
A Bubinál bevezetik az elektromos rásegítéses kerékpárokat is, ott érthető okokból, de még többet kell fizetni, ha nem villamossal, busszal, vagy autóval akarjuk átverekedni magunkat a városon.
Az e-Bubinál a normál Bubihoz képest megemelt, 29 750 forintos éves díj kifizetése után ráadásul nem jár a megszokott 30 perces díjmentes ablak – az út első másodpercétől kezdve folyamatosan pörög a 60 forintos percdíj, írja a cikk. Magyarul az egyik olyan érv nem szól már az közösségi bringarendszer mellett, ami ennyire népszerűvé tette. Igaz, az elektromos kerékpárok beszerzése és üzemeltetése sem olcsó, de valamilyen kompromisszumos megoldást fontos lenne találni ezeknél is.
A Magyar Kerékpárosklub is sokallta ezeket az összegeket, ezért megkeresték a BKK-t a Bubi 3.0 tervezett díjszabása és a kerékpáros fejlesztések miatt. Az évi 21 250 forintos bérletet a hazai viszonyok között túl magasnak tartják, kiváltképp egy részben közpénzből finanszírozott közszolgáltatás esetében.
Mit kértünk a BKK-tól a levelünkben? Mutassák be az árképzés szakmai indokait, és vizsgálják felül a díjszabást még a teljes indulás előtt. Szeretnénk, ha a hagyományos kerékpárok éves bérlete 20 000 forint alá kerülne, hogy a Bubi továbbra is széles körben elérhető szolgáltatás maradjon. Kezdeményeztük az egyeztetést a bejelentett 200 millió forintos kerékpáros fejlesztési keretről is, mert szeretnénk, ha ezek a fejlesztések minél hamarabb megvalósulnának a városban. Bízunk benne, hogy a BKK nyitott lesz a szakmai párbeszédre, és közösen sikerül egy még vonzóbb, megfizethetőbb közbringarendszert kialakítani Budapesten!
A BKK legalább 5000 új közbringával számolt, köztük minimum 1000 elektromos rásegítésű kerékpárral. Az új rendszer azonban induláskor
- 3300 bringával startol el,
- ebből 2500 hagyományos
- és 800 elektromos lesz,
a flottát pedig később bővíthetik 5000 darabra.
300 ezer felhasználó az indulás óta
A Mol Bubi 2.0 indulása óta a felhasználók száma megháromszorozódott, több mint 300 ezer ember használta a szolgáltatást, és összesen mintegy 14 millió utazást regisztráltak.
A tesztidőszakot követően júliusban indul az úgynevezett „ajándék bubizás”. Ennek keretében a BudapestGO alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkező utasok díjmentesen próbálhatják ki az új kerékpárokat. A részvételhez regisztráció szükséges, a feltételekről a BKK később ad részletes tájékoztatást.
Karácsony Gergely közlése szerint az új rendszer fokozatosan épül ki a fővárosban. A fejlesztés célja a kerékpáros közlekedés további erősítése és a szolgáltatás kapacitásának jelentős bővítése Budapesten.
Külföldi cég nyerte a Bubi-tendert, Vitézy szerint nem minden stimmel
A Mol Bubi közbringarendszert 2014-ben hozták létre a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Budapesti Közlekedési Központ beruházásaként. A rendszer főszponzora az indulás óta a Mol.
A fővárosi rendszer indulása óta a Bubi kerékpárjait a Csepel gyártotta. Ez Karácsony Gergely második főpolgármesteri ciklusában változott meg:
a Bubi harmadik generációját már a spanyol Inurba Mobility szolgáltatóval valósítják meg.
A nyertes vállalat több országban is üzemeltet kerékpárokat, például a franciaországi Rouenban, valamint több lengyel városban (Gdansk, Gdynia, Sopot) is.
Vitézy Dávid szerint több problémát is felvetett a Mol Bubi közbringarendszer új tenderének lebonyolítása. A politikus azt mondta: már korábban sem értett egyet azzal, ahogyan és amilyen feltételekkel a BKK lefolytatta a közbeszerzési eljárást.