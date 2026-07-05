Magyarország szomszédjához költözhet a Fehér Ház és a NASA-központ: Donald Trump nevét viselő tematikus Amerika-park épül, felhőkarcoló is lesz

Dnald Trump nevét viselő tematikus Amerika-park épülhet a román fővárosban, ezt Bukarest negyedik kerületének polgármestere, Daniel Băluță jelentette be a július 4-i amerikai nemzeti ünnephez időzítve – szúrta ki a városrész vezetőjének Facebook-bejegyzését a Transelex.

A Donald Trumpról elnevezett Amerika-park bejárata a látványterveken / Fotó: Facebook

A jelenlegi amerikai elnök nevét viselő park a barátságot, a közös értékeket és a nemzetek közötti kölcsönös tiszteletet szimbolizálja majd, építése pedig még idén nyáron, augusztus végén elkezdődhet.

A „Donald Trump” Román–Amerikai Barátságpark nevet viselő, különleges játszótéri elemekkel gazdagított látványosságban a Fehér Ház kicsinyített mása mellett mini Las Vegas és Hollywood, valamint NASA-űrközpont is helyet kap majd a látványtervek alapján.

A polgármester reményei szerint a 4,2 hektáros területű tematikus park nem csupán egy szabadidős helyszín lesz, hanem a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti barátság, a kölcsönös tisztelet és annak a meggyőződésnek a szimbóluma is.

A vidámpark mellé Trump-torony is épülhet Bukarestben

Nem a most bejelentett vidámpark az egyetlen romániai beruházás, ami a jövőben az Egyesült Államok 47. elnökének nevét viselheti. A Világgazdaság áprilisban írta meg, hogy az ingatlanpiacon érdekelt elnök cége, a Trump Organization Európában terjeszkedik tovább, és így Romániában is megjelenhet a Trump márka az ingatlanpiacon.

A bukaresti Trump Torony előkészítése már előrehaladott szakaszban jár, a fejlesztők állítólag a helyszínt is kiválasztották. A projekt a Trump Organization romániai debütálását jelentené.

A Trump Organization egy ingatlan- és vendéglátóipari csoport, amely több mint 20 golfpályával és üdülőhellyel rendelkezik világszerte. A romániai Trump-torony megépítését a Stefan Berciu és Stefania Berciu Martac vezette SDC Imobiliare, Románia egyik vezető ingatlanfejlesztőjének közreműködésével valósítanák meg, amely lakossági, vendéglátóipari és kereskedelmi prémiumszegmensekre specializálódott.