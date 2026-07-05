Csányi Sándor kihúzhatja magát: élete formájában az OTP – záporoznak az elismerések, a csúcson túl is folytatódhat a rali
Nyoma sincs a nyári uborkaszezonnak vagy tikkadtságnak a magyar tőzsdén, amely új történelmi csúccsal köszöntötte júliust, miközben az OTP is élete formát mutatja az elmúlt napokban.
A BUX index 143 ezer pont fölött zárta a magunk mögött hagyott hetet, története során első alkalommal járt ezen a magaslaton a Budapesti Értéktőzsde fő részvénykosara. A nyári menetelésben - az utóbbi napokban szintén nagyot ralizó Mol mellett - az OTP-nek oroszlánrésze van, amely a hazai piaccal tandemben szállítja az újabb és újabb rekordokat.
A vezető hazai bankpapír már júniusban is kiemelkedett a blue chipek mezőnyéből, 10,5 százalékos drágulással, miközben a Magyar Telekom szűk egy százalékos emelkedésre volt képes, a Mol és a Richter pedig négy, illetve hat százalékkal fordult le.
A bankpapír remek nyár eleji formáját júliusra is átmentette, árfolyama csütörtök után pénteken is rekordszintre erősödött, így 46 710 forintról várhatja a hétfői folytatást.
A Csányi Péter vezette és Csányi Sándor elnökölte pénzintézet részvényei idén ezzel már 34 százalékos ralinál járnak, és jelentős szerepük volt abban, hogy az idei első félévben a hazai tőzsde az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta a régióban . Ezzel párhuzamosan a forint is a világ egyik legerősebb feltörekvő piaci devizájává vált, csupán a brazil reál és a kolumbiai pesó ért el jobb eredményt a magyar pénznél.
Hongkongban és a Forbes-nál is elismerik az OTP érdemeit
A tavaszi kormányváltással érkező Európa-barát politikai fordulat, az új kabinet euró bevezetése iránti elkötelezettsége a befektetők körében is javította az ország megítélését, amiből a forint árfolyama mellett a legforgalmasabb és legnagyobb piaci méretű hazai tőzsdei vállalat, az OTP árfolyama is profitálni tudott.
Az OTP iránti befektetői érdeklődésről és bizalomról tanúskodik, hogy a társaság június végén a hongkongi tőzsdén is megjelent kötvényeivel, az európai uniós bankok közül elsőként. A 7 milliárd euró keretösszegű program célja, hogy az OTP csoport tovább erősítse kapcsolatait az ázsiai intézményi befektetőkkel, és még láthatóbb szereplővé váljon a régió tőkepiacain.
Jelzésértékű az is, hogy az OTP csoport idén első alkalommal bekerült a világ legjelentősebb 400 tőzsdei vállalatának mezőnyébe a Forbes Global 2000 rangsorában, amely árbevétel, profit, eszközállomány és piaci kapitalizáció alapján hasonlítja össze a részvénykibocsátó társaságokat. A legnagyobb magyar hitelező profit alapján a 360., eszközállomány szerint a 313., árbevétel tekintetében a 993., míg piaci érték alapján a 658. helyet érte el, így az összesített listán a 398. helyezést érte el.
Ötvenezer forint fölé várják a bankrészvényt
A befektetési szolgáltatók is egyre optimistábban látják a magyar társaság piaci kilátásait, egymásra licitálva érkeznek a magasabbnál magasabb célárak a részvényre. Legutóbb, június közepén a ciprusi Roemer Capital jelentkezett be minden eddiginél magasabb, 56 ezer forintos árfolyamvárakozással, túllicitálva a szaporodó 50 ezer forintos célárakat, köztük
- az Autonomous research 54 445 forintos,
- a Goldman Sachs 52 500 forintos,
- valamint a Concorde 51 100 forintos célárait is.
A Bloomberg adatbázisában szereplő konszenzusos elemzői célár 47 447 forint,amit a pénteki kereskedésben lépett át az árfolyam. A magyar nagybank részvényeit elemző 19 befektetési szolgáltató közül 12 vételt, hat tartást javasol, és mindössze egy bróker szerint érdemes a jelenlegi árfolyamszinten eladni a magyar bankpapírt.