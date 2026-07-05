Ilyen még nem történt: Magyar Péter nem lesz ott a Parlamentben, halaszthatatlan ügyben száll gépre a miniszterelnök – itt vannak a részletek, Vitézy Dávid mond beszédet

„Isztambulba utazom és kedden, valamint szerdán részt veszek a NATO-csúcson" – kezdte vasárnapi videójában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a külügyminiszterrel és a honvédelmi miniszterrel alálkozik a katonai szövetség vezetőivel, ezért nem vesz részt a parlament hétfői és keddi ülésein, helyette Vitézy Dávid fog napirend előtt felszólalni. Távollétében Ruff Bálint, miniszterelnök-helyettes látja el a feladatait.

Magyar Péter nem lesz ott a Parlamentben, halaszthatatlan ügyben száll gépre a miniszterelnök Fotó: Magyar Péter / Facebook

– Törökországban is konstruktív szellemben tárgyalok majd a világ vezetői hatalmaival, Magyarország érdeke az, hogy erős országként, erős szövetségi rendszerek tagjai legyen. Rámutatott: Mark Rutte NATO-főtitkárral egyetértettünk abban, hogy a magyar katonák kiváló munkát végeznek a koszovói békemisszió keretein belül, fontos továbbá, hogy Magyarország nem csak a NATO , de az Európai Unió tagjaként is törekedjen szuverenitása megőrzésére.

Közölte: hétfőn és kedden kihagyja az országgyűlés üléseit és nem tart beszédet. Hozzátette, „visszautasítottam továbbá a honvédségi géppel való utazás lehetőségét Törökországba, ezért kereskedelmi járattal, Wizz Airrel utazom először Isztambulba, majd gépkocsival Ankarába."

„A korábban, még az Orbán-kormány által lefoglalt luxusszállást is lemondtuk és igyekeztünk a delegáció méretét illetően és a szálloda kiválasztásánál is a legtakarékosabban eljárni" – így Magyar Péter.

Elárulta, csak vasárnap este érkezik vissza Magyarországra, mert a hivatalos program után négy napig a fiaival lesz a török tengerparton.