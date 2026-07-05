Iskolakezdési támogatás: várunk még egy nagyon fontos részletre, erre figyelnie kell a szülőknek – videón a hiányzó láncszem
Újabb bejegyzést tett közzé a pénzügyminiszter vasárnap közösségi oldalán a héten bejelentett iskolakezdési támogatásról. Kármán András szerint az intézkedés célja, hogy a rászoruló családok válláról levegye a terhet, amit a iskolakezdés jelent.
Elárult már ismert, de fontos részleteket is. Mint mondta az első részlet már augusztusban megérkezik a Magyar Államkincstártól, a pénzt lehet kérni bankszámlára, vagy készpénzben. A második 50 ezer forint ősszel érkezik, utalvány formájában.
Felhívta a figyelmet, hogy az illetékes minisztériumok jelenleg is dolgoznak az utalvány kiállításának és annak felhasználásának feltételein.
Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a százezer forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni – közölte Kármán András a videóban hozzátéve, nehéz költségvetési helyzetben is sikerült a megígért támogatást életre hívnia a kormányzatnak – bár a kampányban az szerepelt, hogy 2026 augusztusától mintegy 700 ezer nehéz körülmények között élő család részesül majd 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban. A mostani bejelentés ezzel szemben már körülbelül 400 ezer gyermek jogosultságáról szól, vagyis a kedvezményezettek köre lényegesen szűkebb lett annál, mint amit korábban kommunikáltak.
Mint az ismert, a jelenlegi tervek szerint gyermekenként összesen 100 ezer forint támogatás jár a jogosultaknak, azonban azt két részletben folyósítják: augusztusban 50 ezer forint készpénzben, novemberben pedig további 50 ezer forint értékű utalvány formájában.
A támogatás nem minden családnak jár. Az eddigi bejelentések szerint az alábbi csoportok részesülhetnek belőle:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,
- egyszülős családok,
- tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok,
- sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket nevelő családok.
Az első részletet, 50 ezer forintot, augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, ez már a tanév kezdete előtt ilyen módon fel is használható majd a szükséges eszközök beszerzésére.
A második részletet – 50 ezer forint – novemberben, utalvány formájában kapják meg a családok, amit továbbra is az iskoláztatásra lehet felhasználni.
Magyar Péter korában úgy fogalmazott, hogy az elmúlt évtizedekben Magyarországon elvált egymástól a nehéz sorsú, valamint a biztonságban élő gyermekek valósága. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy cél a segítségnyújtással együtt az, hogy elérjék, egyetlen gyermek se érezze kevesebbnek magát a többieknél, amikor iskolába megy, és ha ez teljesül, a támogatás eléri célját.