Megjelent az álláshirdetés: nyolcszázezres fizetésért keresnek embereket, hogy megvédjék Moszkvát – tapasztalat nem kell, a légkör kifejezetten családias

Egy, a munkáltatóról szóló értékelésben azt írták korábban: „Kiváló, összetartó csapat; nagyszerű fejlődési lehetőségek, pozitív vállalati kultúra, az érdeklődésemnek megfelelő munkaválasztási lehetőség és a vezetőség támogatása. A fizetés teljesítményalapú, ami azt jelenti, hogy növelheted a keresetedet. „Olyan csúcstechnológiás berendezésekkel fogsz dolgozni, amelyeket a városi környezet védelmére terveztek."

Júniusban Ukrajna fokozta a város elleni dróntámadásokat: Kijev célba vette a moszkvai Kapotnya-finomítót, és tűz ütött ki egy krasznodari olajraktárban is. A Reuters által idézett orosz iparági források szerint a június 16-i támadás leállította a Moszkvai Olajfinomító működését. Egy korábbi, május 17-i ukrán csapás szintén termeléskiesést okozott a létesítményben. Vlagyimir Putyin orosz elnök egy tévéinterjúban arról beszélt, Oroszországnak növelnie kell légvédelmi kapacitását, hogy ellensúlyozhassa az intenzívebb ukrán dróntámadásokat.

Ukrajna nem kizárólag Moszkvát támadja, hanem egy sokkal szélesebb körű, Oroszország teljes stratégiai mélységét célzó hadműveletet hajt végre.

„Július 4-re virradó éjszaka az ukrán nagy hatótávolságú szankciók (csapások) működésbe léptek az oroszországi Szentpétervár közelében" – írta Volodimir Zelenszkij elnök a Facebookon. Tájékoztatása szerint a becsapódások ezúttal több mint 850 kilométerre történtek az ukrán államhatártól.