Megjelent az álláshirdetés: nyolcszázezres fizetésért keresnek embereket, hogy megvédjék Moszkvát – tapasztalat nem kell, a légkör kifejezetten családias
Oroszország legnagyobb álláskereső weboldala, a HeadHunter drónkezelőket keres Moszkva égboltjának védelmére, előzetes tapasztalat nélkül. Az online hirdetés szerint jelölteket keresnek a Harci Hadsereg Tartalékos Erő nevű önkéntes egységbe, amelynek feladata „a főváros biztonságának biztosítása modern technikai megoldások és megfigyelőrendszerek segítségével”.
A munkaköri leírás szerint a kiválasztatott munkavállaló feladata lesz többek között a drónok repülés előtti előkészítése, és üzemeltetése, a felderítő küldetések végrehajtása, valamint „nappal és éjszaka is adatgyűjtési repüléseket”. A jelölteknek csak „alapvető műszaki ismeretekre” és a területen való előrelépés vágyára van szükségük. A fizetés 600 ezer forinttól indul, de könnyen összejöhet akár a havi 800 ezer is, írja a Reuters.
Egy, a munkáltatóról szóló értékelésben azt írták korábban: „Kiváló, összetartó csapat; nagyszerű fejlődési lehetőségek, pozitív vállalati kultúra, az érdeklődésemnek megfelelő munkaválasztási lehetőség és a vezetőség támogatása. A fizetés teljesítményalapú, ami azt jelenti, hogy növelheted a keresetedet. „Olyan csúcstechnológiás berendezésekkel fogsz dolgozni, amelyeket a városi környezet védelmére terveztek."
Júniusban Ukrajna fokozta a város elleni dróntámadásokat: Kijev célba vette a moszkvai Kapotnya-finomítót, és tűz ütött ki egy krasznodari olajraktárban is. A Reuters által idézett orosz iparági források szerint a június 16-i támadás leállította a Moszkvai Olajfinomító működését. Egy korábbi, május 17-i ukrán csapás szintén termeléskiesést okozott a létesítményben. Vlagyimir Putyin orosz elnök egy tévéinterjúban arról beszélt, Oroszországnak növelnie kell légvédelmi kapacitását, hogy ellensúlyozhassa az intenzívebb ukrán dróntámadásokat.
Ukrajna nem kizárólag Moszkvát támadja, hanem egy sokkal szélesebb körű, Oroszország teljes stratégiai mélységét célzó hadműveletet hajt végre.
„Július 4-re virradó éjszaka az ukrán nagy hatótávolságú szankciók (csapások) működésbe léptek az oroszországi Szentpétervár közelében" – írta Volodimir Zelenszkij elnök a Facebookon. Tájékoztatása szerint a becsapódások ezúttal több mint 850 kilométerre történtek az ukrán államhatártól.
„Ukrajna védelmi erői csapást mértek a kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termel Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely egy fontos katonai célpont" – emelte ki Zelenszkij.
Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) parancsnoksága hozzátette, hogy egységei a drónerőkkel, a katonai hírszerzéssel, az Ukrán Biztonsági Szolgálattal (SZBU) és más alakulatokkal együttműködve csapást mértek a szentpétervári olajterminálra. "A Különleges Műveleti Erők több drónja sikeresen elérte célpontját. A létesítményben tűz tombol" - fűzték hozzá.
Az SZSZO közleménye szerint a szentpétervári olajterminál az orosz kőolajtermékek exportjának egyik kulcsfontosságú balti csomópontja. Innen indítanak tartályhajókat Afrika, a Közel-Kelet és más régiók felé. Ez a kereskedelem fontos bevételi forrást jelent Oroszország hadiköltségvetése számára.