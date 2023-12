Közlekedési és áramellátási fennakadásokat okozott az erős havazás Ausztria nagy részén, a magashegyi területeken a lavinaveszély-riasztást is a legmagasabb szint közelébe kellett emelni helyi médiajelentések szerint.



Fotó: Angelika Warmuth/dpa (Photo by Angelika Warmuth/picture alliance via Getty Images

Az erős havazás szombaton Ausztria nagy részén jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben, nemcsak a legnyugatibb Vorarlberg és Tirol tartományokban, hanem Felső- és Alsó-Ausztriában is. Tirolban a vasúti közlekedésben és az áramellátásban is fennakadások voltak.



Az ÖAMTC autóklub jelentése szerint számos főútvonal volt nehezen járható szombat reggel, ami többször okozott forgalmi dugókat és baleseteket. Az autópályákon elakadt járművek nehezítették meg a hóeltakarítást.

A Westautobahn (A1) Salzburg Nord közelében szombat reggel a teherautók műszaki mentése miatt járhatatlan volt. A Tauern autópályán (A10) a Katschberg-alagutat a déli irányban rövid időre le kellett zárni. Tirolban a Brenner-utat (B182) Gries közelében elakadt járművek miatt zárták le, és az A13-as Brenner autópályán is fennakadások voltak.

A felső-ausztriai tartományi tűzoltó parancsnokság éjfél óta 659 bevetést hajtott végre, többségében elakadt járművek miatt. A hónyomás számos helyen elektromos vezetékeket szakított el. A Netz OÖ áramszolgáltató szerint tíz óra körül mintegy 26 ezer háztartás volt áram nélkül. Hannes Niedermayr, a tűzoltó parancsnokság munkatársa az APA hírügynökségnek adott tájékoztatóban arra kérte az embereket, hogy maradjanak otthon, és inkább ne szálljanak autóba.

Az autóklub is arra hívta fel a közlekedők figyelmét, hogy mielőtt útnak indulnak, tájékozódjanak az aktuális út- és időjárási helyzetről, és a magasabban fekvő területeken mindig vigyenek magukkal hóláncot, illetve tartózkodjanak a nem feltétlenül szükséges utazásoktól.



A friss hóesés és a hófúvás miatt a lavinariasztási szintet országszerte „jelentősre” azaz 3-asra emelték. Ausztria nyugati részén az éjszaka folyamán a hegyekben sok helyen 50 centiméter vagy annál is több friss hó hullott, ezért ott a második legmagasabb, azaz 4-es szintű lavinariasztási fokozatot hirdették ki 2000 méter felett. A téli sportok kedvelőit rendkívüli óvatosságra intették.

A szombat éjszakai heves havazás Svájcban is jelentős közlekedési problémákat okozott. Graubündenben szüneteltetni kellett a vasúti közlekedést, a St. Gallen kantonban található St. Margrethen és a német határ menti Lindau (Bajorország) közötti, Vorarlbergen átvezető vasútvonalat felsővezeték-hiba miatt lezárták.

A zürichi repülőtéren szombat reggel 22 induló és 21 érkező járatot töröltek a havazás miatt. A havazás által különösen érintett Berlinbe és Münchenbe tartó svájci járatokat, illetve a Brüsszelbe és Londonba tartó járatokat is törölték.

Az SRF Meteo svájci meteorológiai szolgálat szombat reggel arról számolt be, hogy Zürich-Klotenben az éjszaka folyamán 15 centiméter friss hó esett. A lavinaveszélyt Svájc egyes részein az 5-ből 4-es szintre emelték meg a 2200 méter feletti területeken a friss hó és a hófúvás miatt.

A heves havazás Csehországban is közlekedési problémákat és áramkimaradásokat okozott. A Bajorországgal határos Dél-Csehország közigazgatási területén havazási vészhelyzetet hirdettek, mert az éjszaka folyamán harminc centiméter friss hó hullott. A D1-es autópályán Prága és Brno között egy teherautó balesete miatt mintegy 20 kilométeres dugó alakult ki.

Az energiaszolgáltatók szerint több mint 15 ezer háztartás maradt áram nélkül, miután a heves, nedves havazás megrongálta a felsővezetékeket. A vonatközlekedés több útvonalon is akadozott és megszakadt a kidőlt fák miatt.

Ítéletidő tombol Bajoroszágban is, a müncheni repülőteret lezárták, a főpályaudvarról induló és oda érkező vonatjáratokat törölték.