vasútfejlesztés
déli körvasút
Gubacsi híd

Képeken a Déli Körvasút újabb fejlesztése: újabb hidat toltak be a Gubacsi útnál

A Déli Körvasút építése újabb látványos szakaszhoz érkezett: a Gubacsi útnál már a második hidat is betolták. A beruházás az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, uniós és hazai forrásból valósul meg.
VG
2026.01.28, 15:50
Frissítve: 2026.01.28, 15:59

Nem véletlenül került a „Pillér” projektek közé: a Kelenföld és Ferencváros közötti vasútvonal kapacitásbővítése stratégiai jelentőségű az agglomerációs közlekedés szempontjából. Ez nem pusztán vasúti projekt, hanem komplex városfejlesztési beruházás. A vonal háromról négy vágányra bővítése, valamint az új megállók – Közvágóhíd és Nádorkert – megépítése jócskán megnöveli a vasút elővárosi teljesítőképességét. 

HZ_17525
Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A zajcsökkentő megoldások és a korszerű infrastruktúra révén a környéken élők mindennapjait is javítja a fejlesztés. Az építkezés egyik kevésbé látványos, de hosszú távon meghatározó eleme a zöldfelületek kialakítása. A tervek szerint a Duna és a budai hegyek között új, összefüggő zöldfolyosó jön létre, amely egyszerre javítja a levegő minőségét és enyhíti a belvárosi hőterhelést. Ez a környezeti hatás legalább akkora jelentőségű, mint maga a közlekedési fejlesztés.

Képeken a második Gubacsi úti vasúti híd betolása
Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet
1/10
Képeken a második Gubacsi úti vasúti híd betolása

 

