Magyarország, a napenergia bajnoka

Magyarország ezen a területen globális éllovasnak számít: a fotovoltaika villamosenergia-termelésen belüli aránya 2024-ben átlagosan 26 százalék, 2025-ben pedig már 29 százalék volt hazánkban, vagyis 2024-hez képest 3 százalékpontos növekedést sikerült elérni. A bővülésben komoly szerepet játszottak a nyári hónapok: az EMBER energetikai agytröszt adatai mindhárom nyári hónapban a napenergia 40 százalék feletti részarányát mutatták a villamosenergia-termelésben. Az agytröszt 2026. január 22-én jelentette meg a 2025. évi adatokat tartalmazó European Electricity Review 2026 című éves jelentését, ám az Energiastratégia Intézet még a jelentés hivatalos megjelenése előtt kiszámította az eredményeket. Ezek alapján vizsgáltuk meg, hogy a fent említett 29 százalékos eredménnyel hazánk meg tudta-e őrizni globális elsőségét a fotovoltaikus versenyben.

A napenergia bajnoka: Magyarország / Fotó: VectorStockbd / Shutterstock

A fotovoltaika először 2012-ben járult hozzá a magyar villamosenergia-termeléshez, akkor még csak 0,01 terawattórával. A napelemes kapacitások (mind az ipari, mind pedig a lakossági szektorban bekövetkezett) bővülésének köszönhetően azonban a napenergia az évek során a hazai energiamix megkerülhetetlen részévé vált. Az EMBER 2025. szeptember 10-én megjelent Turning to the sun: Solar rise in Central Europe című tanulmányának egyik legfontosabb állítása, hogy 2024-ben hazánk áramtermelésének már körülbelül negyede származott fotovoltaikus (PV) forrásból. Ez különösen fontos eredmény figyelembe véve azt, hogy 2019-ben még csak a globális ranglista 10. helyét foglaltuk el, mára azonban olyan országokat utasítottunk magunk mögé, mint Chile, Görögország és Spanyolország. Ezzel Magyarország nemcsak a régióban, de globális tekintetben is az első helyet mondhatta magának a napenergia villamosenergia-termelésben betöltött százalékos részarányának vizsgálatakor 2024-ben.

Napenergia aránya a vilamosenergia-termelésben

A 2024 és 2025 közötti időszakban a napelemes villamosenergia-termelés részarányán alapuló európai rangsor részben átrendeződött (1. ábra), de a 2024-es élmezőnyben lévő országok pozíciója alapvetően változatlan maradt. A legnagyobb különbség a 2024-es és 2025-ös rangsor között a lista első tíz helyezettje közé kerülés küszöbértékében figyelhető meg: míg 2024-ben a 10. pozícióhoz 13 százalék körüli napelemes részarány is elegendő volt, addig 2025-ben már 17 százalékot meghaladó részarányra volt szükség. Összehasonlításképpen: 2025-ben a globális villamosenergia-részarány átlagosan 8,95 százalék volt, melyet főképp az európai és ázsiai országok húztak felfelé.