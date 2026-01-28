Váratlan fordulat: Lázár János tervei meghiúsultak, de a MÁV-vezér mégis bejelentette az egyik legnagyobb pályaudvar felújítását

Korábban már egyértelművé vált, hogy jelentős tőkebevonás nélkül nem lehet a fejállomásokat megújítani, és úgy tűnt, hogy az erre irányuló törekvés is megbicsaklott. A MÁV csoport vezérigazgatója nemrég azonban közölte, hogy a Déli pályaudvar esetében már dolgoznak a felújítás részletein.

A MÁV-vezér bejelentette a Déli pályaudvar felújítását / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A Déli pályaudvarnak két tekintetben is egy nagy fejlesztését készítjük elő

– fogalmazott Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Az Inforádióban kedden azt mondta, hogy a nagy pályaudvarnál teljesen megújul a vasúttechnika, és felújítják az utasforgalmi tereket is.

Kiemelte, hogy

a Déli pályaudvarnál még mindig emberi erővel működtetik a váltókat, mint ahogyan ezt tették a 19. században is

– ezért egy korszerű rendszerrel cserélnék ki a váltók, jelzők működtetését.

A MÁV csoport vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy technikai értelemben meg tud újulni a Déli pályaudvar, és most azon dolgoznak, hogy korszerű lehessen majd építészeti értelemben is.

Hegyi Zsolt közölte: azt a célt jelölték ki, hogy a Déli pályaudvar funkcionalitásában, esztétikájában egy 21. századi helyszínné váljon. Hozzátette, hogy

a vasúttechnikai beruházásokat 2027-ben elkezdik, majd párhuzamosan – ha a terveknek megfelelően haladnak – az épületfelújítást is megkezdik.

„Nyilván a mozgólépcsők, a liftek, az akadálymentesítés kiépítése, az élettel megtelő pályaudvari terek kialakítása a cél. (...) Az épületnek a meglévő épületgépészeti problémáit közben orvosolni kell, mert azok vannak szép számmal” – fogalmazott.

Lázár János szerint óriási üzlet lenne a Déli pályaudvaron beruházni

A Világgazdaság is megírta, hogy Lázár János nagy pályaudvarok felújításáról és hasznosításáról szóló elképzelését meghiúsították.

A miniszter akkor kijelentette, hogy nyilván felkapták a fejüket az ingatlanfejlesztők, hiszen ez egy óriási üzlet. Azt is mondta, hogy szerinte Magyarország legjövedelmezőbb beruházása a Déli pályaudvaron valósulhatna meg, 35-40 hektárnyi területen.

Valakik úgy csűrték-csavarták, hogy ne tudjak ezzel elindulni. Ennyi történt idáig. Az ÁSZ biztos részt vett benne

– fejtegette.