A várakozások szerint a Tesla bevétele éves alapon mintegy 3,5 százalékkal csökkent, 24,8 milliárd dollárra. A visszaesés hátterében az amerikai elektromosautó-adókedvezmények kifutása és az éleződő árverseny áll.

Nem az autók hozzák a sztorit – a Tesla új húzóágazata kerülhet reflektorfénybe / Fotó: TT News Agency via AFP

Megtorpant a Tesla: csökken a bevétel, esnek az autóeladások

A cég 2025 utolsó három hónapjában 418 ezer járművet szállított le, ami 16 százalékos csökkenés egy év alatt. Mindez jól mutatja, hogy az elektromosautó-piac növekedése megtorpant, a gyártók pedig egyre nehezebb környezetben kénytelenek fenntartani a korábbi ütemet.

Az energiatárolás viszont rekordot dönt

Ezzel szemben a Tesla energiatárolási üzletága látványosan erősödik:

egyetlen negyedév alatt 14,2 gigawattóra energiatároló-kapacitást telepített világszerte. Az elemzők szerint az energetikai divízió bevétele elérhette a 3,7 milliárd dollárt, ami több mint 20 százalékos növekedés éves összevetésben.

A bővülést elsősorban a mesterséges intelligencia (MI) terjedése hajtja. A nagy technológiai cégek sorra építik az energiaigényes adatközpontokat, amelyekhez stabil és nagy méretű akkumulátoros megoldásokra van szükség – ebben a Tesla Megapack rendszerei kulcsszerepet játszanak.

MI, robotaxik, új növekedési pálya

A befektetők szemében a Tesla egyre kevésbé klasszikus autógyártó. A vállalat hosszú távú értékét egyre inkább azok a területek határozzák meg, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a mesterséges intelligenciához:

energiatárolás: rekordtelepítések, növekvő adatközponti kereslet, stabil bevételi bázis,

mesterséges intelligencia: MI-alapú energiamenedzsment és járművezérlés fejlesztése,

robotaxi: felügyelet nélküli tesztek az Egyesült Államokban, további városok bevonása,

Optimus humanoid robot: új termékkategória, hosszú távon akár tömegpiaci potenciállal.

Ez a stratégia azt üzeni a piacnak, hogy a Tesla nem csupán túlélni akarja az EV-piac lassulását, hanem új növekedési pályára állna az energia és az MI segítségével.