Mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha szeretné megnézni a Harry Potter-kiállítást

Jelentős az érdeklődés a több külföldi helyszín után a jövő hét péntektől Szentendrén is meglátogatható Harry Potter-kiállítás iránt, ám a jegyek nem lesznek olcsók.
Világgazdaság
2026.01.28, 16:28
Frissítve: 2026.01.28, 16:55

Február 6-án nyílik meg a szentendrei Green Event Hallban a világhírű Harry Potter-kiállítás, amely ezt megelőzően már több országban varázsolta el a könyv- és filmsorozat rajongóinak millióit – számolt be az Origo.

Harry Potter kiállítás
Megérkezik Szentendrére a Harry Potter-kiállítás / Fotó: Jeff Whyte / Shutterstock

A varázslók világába kalauzol el a Harry Potter-kiállítás

A szervező Imagine korábbi tájékoztatása szerint a különleges kiállítás a Harry Potter- és Legendás állatok-filmek ikonikus pillanatait, szereplőit, varázslatos helyszíneit és lényeit jeleníti meg, valamint bemutatja a Harry Potter kibővített világát, köztük a Tony-díjas Broadway-produkciót, a Harry Potter és az elátkozott gyermeket is.

A látogatók lélegzetelállítóan megalkotott díszletekben élhetik át újra azokat a varázslatos pillanatokat, amelyeket a rajongók világszerte már több mint két évtizede a szívükben őriznek. 

Ennyibe kerülnek a belépőjegyek

A kiállítás hivatalos oldalán található információk szerint a teljes árú belépőjegyek ára 12 490 forint lesz, emellett 14 év alatti gyermekek, nyugdíjasok és pedagógusok számára kínálnak kedvezményes jegyet 10 990 forintért. A 4 év alatti gyermekek számára díjmentes lesz a belépés. A családosan érkezők szintén kedvezményesen válthatnak belépőjegyet, fejenként 10 990 forintért. 

A teljes cikk ide kattintva olvasható el. 
 

