előrejelzés
élénkítés
német gazdaság

Most már talán tényleg visszatér a növekedéshez Németország, ám száguldás helyett ez még mindig csak vánszorgás lesz

Az állami költekezés lehet a német gazdaság motorja, de ez csak meglehetősen szerény bővüléshez lehet elég. Németország növekedését ráadásul a tavalyi év után idén is fékezheti az export.
K. B. G.
2026.01.28, 16:45
Frissítve: 2026.01.28, 17:22

Az elmúlt három év stagnálása után már tényleg nőhet idén a német gazdaság, ám csak szerény mértékben, és az is főként a kormányzati kiadások növekedésétől függ – derül ki az ország gazdasági minisztériumának szerdán közzétett, frissített előrejelzéséből.

Hamburg,,Germany,,2019,,May,,17,,Craftsmen,And,Construction,Workers,At
A német gazdaság képtelen kilábalni a stagnálásból / Fotó: Werner Spremberg / Shutterstock

A német gazdaság növekedése csigalassú lehet

A tárca szerint 1 százalék lehet a német gazdaság növekedési üteme idén, ami nagyjából egybevág mások, például a Nemzetközi Valutaalap (IMF) jóslataival, ám elmarad a korábbi, októberi prognózisban remélt 1,3 százalékos ütemtől – írja a Bloomberg. Ráadásul 

ez a szerény növekedés is az infrastrukturális és katonai célú állami költekezéstől függ, ami Friedrich Merz kancellár kormányának más intézkedéseivel együtt a növekedés mintegy kétharmadáért felel.

Lars Klingbeil német pénzügyminiszter szerint a kormány első számú célja a növekedés helyreállítása, amihez a beruházások előtérbe helyezése a jó megközelítés. Emellett azonban strukturális reformokra is szükség van az ország modernizálásához és a versenyképesség javításához. A német kormány jelentésében helyet kapott ezen túl, hogy az amerikai vámok továbbra is visszahúzzák a világgazdaságot, miközben Németország az Európai Unión belüli erős export ellenére tovább veszít piaci részesedéséből.

Évekig volt az export a német gazdaság motorja, mára azonban már rükvercbe kapcsolt

A külkereskedelem a tavalyi évhez hasonlóan csökkenhet, és fékezheti a német gazdaságot , ám már az előző évinél kisebb mértékben. A geopolitikai bizonytalanságok, a kereskedelem töredezése és a világszerte erősödő protekcionizmus azonban kifejezetten káros az exportorientált német gazdaságra nézve. Ez pedig az olyan strukturális kihívásokat is felerősíti, mint a romló nemzetközi versenyképesség, a túlzott szabályozás és bürokrácia, az infrastrukturális és digatalizációs beruházások hiánya, a magas vállalati adók vagy épp energiaárak.

A jelentés arra is felhívja a figyelmet, hogy 

a növekedés várható, ám állami költekezésen alapuló beindulása mellett sem szabad megfeledkezni arról, hogy a növekedési kilátások jelentősen gyengültek. 

Pedig a növekedés beindítása kulcsfontosságú a német kormánykoalíciónak, amely szeretné visszahódítani az Alternatíva Németországnak (AfD) párthoz vándorolt szavazókat.

A bevándorlásellenes párt főként a volt NDK területén erős, ahol két tartományi választáson is győzelmet arathat idén szeptemberben.

