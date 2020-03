A biztonsági őrök nagyobb hányada utcára kerülhet

Miközben néhány éve még 30 százalékkal kevesebb vagyonőr volt a szükségesnél,

járványhelyzet következtében az aktív állomány mintegy 60 százaléka veszítheti el a munkáját

– erről a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) elnöke beszélt a Világgazdaságnak. Fialka György elmondta, hogy a statisztika 93 ezer olyan személyt tart nyilván, aki rendelkezik érvényes vagyonőri igazolvánnyal. Közülük mintegy 60 ezren dolgoznak ténylegesen a szakmában. Ezt az állományt hozzávetőleg ötezer vállalkozás foglalkoztatja. Ebből 2800 vagyonvédelmi cég legalább tíz főnek ad munkát, további 2200 kisebb társaság pedig egy-két bejelentett dolgozóval működik.

Csakhogy az őrző-védő társaságok tevékenysége gyakorlatilag megszűnt, miután a vendéglátóipari, a szállodai és a szórakoztatóipari egységek működését, valamint a rendezvények zömét felfüggesztették. Márpedig a vállalkozások fő profilja éppen ezeknek a biztosítása volt. Egyedül a budapesti, erzsébetvárosi Gozsdu-udvar bezárásával száznál is több biztonsági őr vesztette el az állását, de a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmának esése is nagyszámú elbocsátással járt. A vagyonvédelemben dolgozók – gyakran ide sorolandók a portások és a diszpécserek is, mert a munkakörükben átfedés van a biztonságiakéval – helyzete azért is különösen rossz, mert a szegmens átlagos bérszínvonala alacsony, vagyis feltehetően nincsenek nagyobb tartalékaik.

Az állami szektorban és a közbeszerzésekben kötelezően előírt bruttó órabér 2400 forint, Fialka György azonban jelezte, hogy ebből ténylegesen bruttó 1600-1800 forint kerül a vagyonőrökhöz.

A magánszférában a díjak az árverseny miatt még nyomottabbak, és nem ritka az ezer forint körüli bruttó órabér sem.

A teljes cikk a Világgazdaság pénteki számában olvasható