Kínai árut vár a CELIZ konzorcium

Várhatóan 2021 végére készül el a záhonyi térség vasútlogisztikai fejlesztését, egyben a keletről várt szállítmányok becsalogatását célzó koncepció.

A MÁV-REC Kft. által irányított és a Záhony-Port Zrt.-vel alkotott Záhony Logisztikai és Ipari Konzorcium (CELIZ) a keletről érkező vasúti áruforgalom növekedését célzó koncepciót dolgoz ki. Ennek érdekében feltérképezi a kelet-magyarországi régióban az ipari parkok kapacitását és az újak létesítésének lehetőségét olyan kínai termelő- vagy logisztikai vállalatok számára, amelyek majd vasúti szállítást vesznek igénybe – áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben, amely emlékeztet: a kormány tavaly bízta meg a CELIZ-t a bonyolult előkészítési feladatokkal.

A CELIZ és a kínai hátterű CECZ Kft. együtt méri fel a Kínából az EU-ba irányuló áru mennyiségét, valamint a várható növekedést, és ennek alapján kidolgozza a záhonyi térség vasútlogisztikai fejlesztésének koncepcióját. A CECZ a kínai kormány megbízásából dolgozik, a feladat egyben presztízskérdés is számára: kínai beruházásban a záhonyi lesz az első európai, országos szintű, tengerentúli kereskedelmi és logisztikai típusú gazdasági és kereskedelmi együttműködési övezet.

A fejlesztés során a konzorciumnak egy olyan központot is meg kell terveznie, amely a vasúti-közúti átrakás, a vámszabad területek, a raktárak biztosítása mellett figyelembe veszi, hogy ugyanezen az útvonalon Oroszországból is érkezik áru. A konzorcium a külföldi vállalatoknak adminisztratív támogatást is kínál majd.

A projekt a jövő év végére készül el, így a leendő stratégiai partnerek még formálhatják a koncepciót. Az a cél, hogy Záhonyban mihamarabb elkezdődhessenek a szükséges beruházások, amelyek eredményeként ez a vasúti folyosó is bekapcsolódhat a kelet–nyugati árufuvarozás végkeringésébe.