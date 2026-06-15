Az adatközpontok etetéséért a legnagyobb kockázatot is vállalják, Amerika hozzányúl a bombaminőségű plutóniumhoz

Világszerte, így az Egyesült Államokban is egyre nagyobb kihívást jelent, hogy biztosítsák a szükséges energiát az egyre szaporodó adatközpontok számára. Ennek érdekében Donald Trump elnök adminisztrációja kész arra is, hogy egy igen veszélyes anyagot használjon: a hidegháborúból maradt plutónium meglévő készleteit akarják fűtőanyaggá alakítani, és már folytatják is a tárgyalásokat ennek érdekében több vállalattal.

Az adatközpontok energiaigényének kielégítésében segíthet a plutónium felhasználása. A veszélyes anyagból egy kis darab olyan erős bombához elég, mint a Fat Man, amelyik elpusztította Nagaszakit / Fotó: NurPhoto via AFP

A terv megvalósítása azonban hosszan elhúzódhat és horribilis összegeket emészthet fel – olyan szinten, hogy akár kútba is eshet az egész. Az ok egyszerű: a plutónium borzasztóan veszélyes anyag, rossz kezekben egyetlen grépfrútméretű darabja olyan erősségű atomfegyver gyártására elég, mint amilyent az amerikaiak Nagaszakira dobtak a II. világháborúban.

Brutálisan megugrott az adatközpontok energiaigénye

A plutóniumnak 24 ezer év a felezési ideje, potenciálisan halálos lehet még a porának a beszívása is. Az Egyesült Államok tulajdonában lévő plutónium ráadásul fegyverként használható minőségű, a kezelése így roppant szigorú biztonsági intézkedéseket igényel – ami

önmagában igen drága mulatság, és az árát valószínűleg az amerikai adófizetőknek kell majd állni.

Az amerikai kormányzat a múlt hónapban jelentette be, hogy öt céget választott ki előrehaladott tárgyalások megkezdésére 19,7 tonna különféle, többek között leszerelt nukleáris robbanófejekből származó plutónium reaktor-üzemanyaggá fejlesztéséről.

Trump célja ugyanis, hogy 2050-re megnégyszerezze az Egyesült Államok nukleárisenergia-termelő kapacitását, mivel megugrott az adatközpontok energiaigénye.

Le kellene cserélni az orosz uránt

A The Hill tudósítása szerint az öt kiválasztott vállalat

az Oklo,

az Exodys Energy,

a Shine Technologies,

a Standard Nuclear

és a Flibe Energy.

Az Oklo szerint a meglévő a plutónium legalább addig üzemanyagforrásként szolgálhat, amíg az Egyesült Államok nem bővíti a hazai uránkészleteit. A Reuters ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy le kellene cserélni a HALEU típust is, amelyet főként Oroszországban gyártanak.