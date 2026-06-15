Deviza
EUR/HUF350,26 -0,35% USD/HUF301,93 -0,33% GBP/HUF405,35 -0,49% CHF/HUF380,37 -0,3% PLN/HUF82,38 -0,57% RON/HUF66,9 -0,21% CZK/HUF14,5 -0,38% EUR/HUF350,26 -0,35% USD/HUF301,93 -0,33% GBP/HUF405,35 -0,49% CHF/HUF380,37 -0,3% PLN/HUF82,38 -0,57% RON/HUF66,9 -0,21% CZK/HUF14,5 -0,38%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX137 602,78 +1,38% MTELEKOM2 706 -0,88% MOL3 760 -1,73% OTP43 850 +3,2% RICHTER12 120 +1,59% OPUS351 +1,01% ANY7 820 +0,26% AUTOWALLIS146 +0,34% WABERERS4 900 +0,41% BUMIX9 305,8 +0,46% CETOP4 628,61 +0,16% CETOP NTR2 946,42 +0,31% BUX137 602,78 +1,38% MTELEKOM2 706 -0,88% MOL3 760 -1,73% OTP43 850 +3,2% RICHTER12 120 +1,59% OPUS351 +1,01% ANY7 820 +0,26% AUTOWALLIS146 +0,34% WABERERS4 900 +0,41% BUMIX9 305,8 +0,46% CETOP4 628,61 +0,16% CETOP NTR2 946,42 +0,31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
energiabiztonság
adatközpont
Donald Trump
plutónium

Az adatközpontok etetéséért a legnagyobb kockázatot is vállalják, Amerika hozzányúl a bombaminőségű plutóniumhoz

Hozzányúlnak a bombaminőségű plutóniumhoz. Az adatközpontok igényének kielégítésére Donald Trump négyszeresére akarja növelni nukleárisenergia-termelő kapacitását.
M. Cs.
2026.06.15., 18:33
Fotó: Shutterstock

Világszerte, így az Egyesült Államokban is egyre nagyobb kihívást jelent, hogy biztosítsák a szükséges energiát az egyre szaporodó adatközpontok számára. Ennek érdekében Donald Trump elnök adminisztrációja kész arra is, hogy egy igen veszélyes anyagot használjon: a hidegháborúból maradt plutónium meglévő készleteit akarják fűtőanyaggá alakítani, és már folytatják is a tárgyalásokat ennek érdekében több vállalattal.

adatközpontok
Az adatközpontok energiaigényének kielégítésében segíthet a plutónium felhasználása. A veszélyes anyagból egy kis darab olyan erős bombához elég, mint a Fat Man, amelyik elpusztította Nagaszakit / Fotó: NurPhoto via AFP

A terv megvalósítása azonban hosszan elhúzódhat és horribilis összegeket emészthet fel – olyan szinten, hogy akár kútba is eshet az egész. Az ok egyszerű: a plutónium borzasztóan veszélyes anyag, rossz kezekben egyetlen grépfrútméretű darabja olyan erősségű atomfegyver gyártására elég, mint amilyent az amerikaiak Nagaszakira dobtak a II. világháborúban.

Brutálisan megugrott az adatközpontok energiaigénye

A plutóniumnak 24 ezer év a felezési ideje, potenciálisan halálos lehet még a porának a beszívása is. Az Egyesült Államok tulajdonában lévő plutónium ráadásul fegyverként használható minőségű, a kezelése így roppant szigorú biztonsági intézkedéseket igényel – ami 

önmagában igen drága mulatság, és az árát valószínűleg az amerikai adófizetőknek kell majd állni.

Az amerikai kormányzat a múlt hónapban jelentette be, hogy öt céget választott ki előrehaladott tárgyalások megkezdésére 19,7 tonna különféle, többek között leszerelt nukleáris robbanófejekből származó plutónium reaktor-üzemanyaggá fejlesztéséről.

Trump célja ugyanis, hogy 2050-re megnégyszerezze az Egyesült Államok nukleárisenergia-termelő kapacitását, mivel megugrott az adatközpontok energiaigénye.

Le kellene cserélni az orosz uránt

A The Hill tudósítása szerint az öt kiválasztott vállalat 

  • az Oklo, 
  • az Exodys Energy, 
  • a Shine Technologies, 
  • a Standard Nuclear 
  • és a Flibe Energy.

Az Oklo szerint a meglévő a plutónium legalább addig üzemanyagforrásként szolgálhat, amíg az Egyesült Államok nem bővíti a hazai uránkészleteit. A Reuters ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy le kellene cserélni a HALEU típust is, amelyet főként Oroszországban gyártanak.

Pete Hegseth védelmi miniszter (balra) és Jacob DeWitte, az Oklo vezérigazgatója az Ovális Irodában / Fotó: AFP

A HALEU-t akár 20 százalékos szintre is dúsítják, szemben a legtöbb atomerőművet működtető urán körülbelül 5 százalékos szintjével. Jelenleg azonban kereskedelmi forgalomban csak a TENEX értékesíti, amely az orosz állami tulajdonú Roszatom atomenergia-vállalat.

A Roszatom exportálja a 94 amerikai atomreaktor dúsított uránjának körülbelül a negyedét.

Energiapolitikai „éhezők viadala” alakult ki Európában – van, ahol az a kérdés, hogy adatközpont vagy kórház épüljön


A korábban ideális adatközponti célpontnak tartott skandináv térségben is egyre komolyabban felmerül, hogy fékezni kell a nagy energiaigényű létesítmények terjedését. Dánia már felfüggesztette az új hálózati csatlakozásokat, miután a beérkező igények sokszorosan meghaladták az ország villamosenergia-rendszerének jelenlegi kapacitását. Ezzel az adatközpontok egyik kedvelt célpontja megálljt parancsolt a bővítésnek.

Olyan drága a plutónium átalakítása, hogy Trump egyszer már lefújta

Az orosz urán kiváltása érdekében fordult Washington a plutónium felé, pedig az eddigi tapasztalatok nem kimondottan pozitívak, éppen ellenkezőleg: 2000-ben egyszer már döntöttek úgy, hogy vegyes oxidú üzemanyagot (MOX) állítanak elő belőle reaktorokban való üzemeltetésre.

A MOX-programot azonban éppen Trump első elnöksége idején, 2018-ban vetették el

azzal az indokkal, hogy további mintegy 48 milliárd dollárba kerülne, miután már elköltöttek rá 7,6 milliárd dollárt.

Us,Flag,An,Nuclear,Reactor
Trump négyszeresére akarja növelni a nukleárisenergia-termelést / Fotó: Shutterstock AI / Shutterstock

A Reuters tudósítása szerint az Oklo az általa jelenleg fejlesztett úgynevezett gyorsreaktorokat tervezi plutóniummal üzemeltetni, ezek a reaktorok a cég állítása szerint hatékonyabbak, mint a MOX-szal működők.

Az Oklo belső számításai szerint egy gyorsreaktor egy tonna plutóniummal majdnem egymillió amerikai otthont tudna ellátni árammal egy éven keresztül. 

A gyorsreaktorokat azonban az Egyesült Államokban eddig csak kutatásra használták, nem pedig energiatermelésre.

Ernest Moniz, Barack Obama energiaügyi minisztere szkeptikus, szerinte könnyebb és olcsóbb lenne a plutónium hígítása és ártalmatlanítása. „Attól tartok, hogy a kormány pokolian sokat fog fizetni ezért az egészért, többek között a fegyverminőségű plutóniummal kapcsolatos összes biztonsági intézkedés finanszírozására” – vélekedett.

 

8 perc
adatközpont

Az adatközpontok etetéséért a legnagyobb kockázatot is vállalják, Amerika hozzányúl a bombaminőségű plutóniumhoz

Hozzányúlnak a bombaminőségű plutóniumhoz.
10 perc
népességfogyás

A szomszéd, aki nem fél a vendégmunkástól: miért működik a horvát modell, és miért bukhat meg a magyar?

Ha a kormány a gazdasági növekedés felpörgetését célozza meg – akár a makrogazdasági stabilitást erősítő euróbevezetési feltételek teljesítésével, akár nagyipari beruházásokkal –, ahhoz elengedhetetlen a bővülő munkaerőbázis.
3 perc
Országgyűlés

Mit tárgyalt az Orbán-kormány zárt ajtók mögött? Magyar Péter meglepő állításokat tett – cikkünk frissül

Magyar Péter szerint az Orbán-kormány korábban egy menekülttábor létrehozásáról döntött. Az Országgyűlésben a Fidesz és a KDNP politikusai visszautasították az állításokat, hangsúlyozva, hogy a kormány következetesen migrációellenes politikát folytatott.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu