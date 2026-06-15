Újabb fordulat nehezítheti a romániai Liberty Galati acélmű értékesítését: a cseh Liberty Ostrava csődbiztosa szerint egy cseh bíróság által elrendelt ideiglenes vagyonvédelmi intézkedést már a román ingatlan-nyilvántartásba is bejegyeztek, ami jogi bizonytalanságot okozhat a június 19-re tervezett nemzetközi árverés előtt. A tét nem csupán egy bajba jutott acélgyár sorsa, hanem Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb kohászati komplexumának jövője, amelynek problémái a magyarországi Dunaferr történetével is szorosan összefonódtak.

Káosz a romániai Liberty Galati acélmű körül: egymilliárd eurós adósság, elmaradt bérek és jogi háború nehezíti az értékesítést / Fotó: LCV

A Liberty Galati – a korábbi Sidex Galati – vagyonának értékesítésére azért kerül sor, mert a vállalat adósságállománya megközelíti az egymilliárd eurót (mintegy 400 milliárd forintot). A galaci bíróság május végén engedélyezte a csődeljárást felügyelő vagyonkezelők módosított értékesítési tervét, így június 19-én újabb nemzetközi árverést tartanak. Az első, márciusi licitálás teljes kudarccal zárult, egyetlen kötelező érvényű ajánlat sem érkezett a komplexumra.

Az értékesítés azonban most új akadályba ütközhet. A Liberty Ostrava – amely korábban ugyanannak a GFG Alliance csoportnak volt a tagja, mint a Liberty Galati – mintegy 40 millió eurós (közel 16 milliárd forintos) követelést érvényesítene a román acélművel szemben – írja a Profit.ro. A cseh fél szerint

az ostravai bíróság ideiglenes intézkedése megtiltja bizonyos kulcsfontosságú galaci vagyonelemek értékesítését a jogvita lezárásáig, és ezt a tilalmat már a román földhivatal is bejegyezte.

A Liberty Ostrava csődbiztosa szerint a potenciális befektetőknek ezzel a jogi kockázattal is számolniuk kell. Álláspontjuk szerint az érintett eszközök eladása a bírósági intézkedés figyelmen kívül hagyásával semmis lehet. A román csődbiztos ugyanakkor korábban azt jelezte, hogy a romániai értékesítési folyamat a cseh eljárástól függetlenül folytatható.

A vita hátterében egy 2023-ban kötött, csoporton belüli kölcsönszerződés áll. A több mint negyvenmillió eurós követelés létezését a Liberty Galati saját szerkezetátalakítási dokumentumaiban is elismerte, a két fél azonban eltérően ítéli meg annak jogi következményeit.