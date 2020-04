Komoly kockázata van a tömeges utazásszervezői csődnek

Az utazási irodák szakmai szövetsége az Európában több helyen bevezetett voucheres megoldás jogszabályba foglalását szorgalmazza a nagy veszteségek és a csődök elkerülésére.

Szinte teljesíthetetlen feladat elé állítja az utazási irodákat a koronavírus-járvány miatt veszélybe került utak árának visszafizetése, hiszen ennek a pénznek a jó részét már ők maguk is továbbutalták a légitársaságoknak és a szállásadóknak. Miután pedig az érintett iparágak szereplői is rendkívül súlyos problémákkal küzdenek, hallani sem akarnak az előlegek visszautalásáról. Ismert ugyanis, hogy

a járvány miatt lényegében leállt a turizmus, és egyelőre megjósolhatatlan, mikor indulhatnak újra az utazások.

Mindez azért is érzékenyen érinti az utazási irodákat, mert a nyári utakra az elmúlt éveknél is erősebb volt a first mi­nute foglalási szezon, és az utazások zöme most veszélybe került.

Ugyanezzel a visszafizetési gonddal küzd a világ minden országának turisztikai ipara. Máris több európai országban (Franciaország, Olaszország, Görögország, Belgium, Litvánia) úgy módosították az utazásszervezésre vonatkozó jogszabályokat – vagy éppen zajlik a módosítások kodifikációja –, hogy lehetővé tették az utazási irodáknak a járvány idején lemondott foglalások ellenértékét a járvány utáni időszakban (általában egy év alatt) leutazható voucherrel visszatéríteni.

A Világgazdaság információi szerint hasonlót kezdeményezett a Magyar Utazási Irodák Szövetsége is kormánynál.

Az említett országokban a módosítást nem pusztán az utazási irodák, szállodák vagy légitársaságok támogatására hozták meg, hanem azért is, mert az utazási irodák tömegének fizetésképtelensége a pénzügyi rendszernek is érzékeny veszteséget okozna. A hazai utazási irodáknak fizetésképtelenség esetére a károkat enyhítő vagyoni biztosítékkal kell rendelkezniük. Azonban marginális azok száma, amelyek ezt az előírást pénzbeli letétben teljesítik: Budapest Főváros Kormányhivatalának nyilvántartása szerint a nemzetközi utazásszervezők együttes kaucióbiztosítása, illetve bankgaranciája 19,8 milliárd forintot tesz ki. Tömeges csőd esetén e biztosítékok kifizetése jelentős veszteséget okozna a biztosítóknak, bankoknak.

