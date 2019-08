Szingapúrnak is fáj a kereskedelmi háború

Nullához közeli növekedést valószínűsít a szingapúri kormány, a Kína és Amerika között a globális gazdasági vezető szerepért zajló kereskedelmi háború a dél-kelet ázsiai városállam kereskedelmére és feldogozóiparára mér leginkább csapást, tudósít a Bloomberg. Az idei első három havi 3,8 százalékost követően a második negyedévben 3,3 százalékos volt a GDP zsugorodása, ilyen mértékű hanyatlást 2012 harmadik negyedéve óta nem tapasztaltak. Az ország gazdaságának éves szintű teljesítménye tíz éve a legkisebb ütemben, 0,1 százalékkal nőtt a június végével záródott három hónapban.

A Kereskedelmi és Ipari minisztérium tovább rontotta a gazdaság idei teljesítménynövekedésével kapcsolatos becslését, korábban még 1,5-2,5 százalék állt a prognózisukban, most nulla és 1 százalék közötti ez az érték. Osztják az elemzők a várakozásokat, a világ egyik legversenyképesebb országa érzékenyen reagál a két nagyhatalom közötti ellentétekre, az esés tartóssá válhat.

A kereskedelmi háborúról bővebben itt olvashatnak>>>

Donald Trump Twitter-üzenetében jelentette be múlthéten csütörtökön, hogy 10 százalékos vámemelést hajt végre Amerika 300 milliárd dollár értékű kínai árura. Az újabb kiszabott vámok szeptember elsejétől lépnek életbe.

Our representatives have just returned from China where they had constructive talks having to do with a future Trade Deal. We thought we had a deal with China three months ago, but sadly, China decided to re-negotiate the deal prior to signing. More recently, China agreed to…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. augusztus 1.