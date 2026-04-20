Máris nemzetközi botrányt okozhat Magyar Péter: úgy hívta meg Netanjahút, hogy ő is tisztában van vele, le kell tartóztatni, ha Magyarországra lép – "Nem árultam zsákbamacskát"

Magyar Péter megerősítette, hogy valóban meghívta Budapestre az izraeli miniszterelnököt, Benjamin Netanjahút az 1956-os forradalom évfordulójára. A helyzetet ugyanakkor bonyolítja, hogy Magyarország továbbra is tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak (ICC), amely elfogatóparancsot adott ki Netanjahu ellen – írta 444.

Magyar Péter szerint nem volt „zsákbamacska” a meghívás, ám a kérdés most az, hogyan egyeztethető össze ez az ICC-tagságból fakadó jogi kötelezettségekkel / Fotó: Jakub Porzycki / Reuters

Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatóján egyértelműen fogalmazott: egy ICC-tagállam köteles végrehajtani a bíróság döntéseit.

Ez azt jelenti, hogy ha egy körözött személy belép az ország területére, akkor a hatóságoknak őrizetbe kell venniük.

A politikus szerint ezt a körülményt Netanjahu felé is jelezték. Ugyanakkor arra is utalt, hogy nem tartotta szükségesnek részletesen „elmagyarázni” a nemzetközi jogi helyzetet, mert feltételezi, hogy egy államfő tisztában van a vonatkozó szabályokkal.

Így a meghívás egy diplomáciai gesztusból potenciális jogi kényszerhelyzetet is teremthet. A meghívás formálisan politikai jellegű, de a jogi következményei már a büntetőjogi együttműködés határán mozognak..

Magyar Péter szakíthat Izraellel?

A meghívó körüli diplomáciai patthelyzetet az is tovább bonyolítja, hogy Magyarország az elmúlt években szoros szövetségesi viszonyt ápolt Izraellel. A korábbi kormányzat több alkalommal is az izraeli álláspontot támogatta az Európai Unión belül, és rendszeresen blokkolt közös uniós fellépéseket.

A lehetséges politikai irányváltásra már az Európai Unió részéről is érkeztek utalások. Kaja Kallas korábban arról beszélt, hogy a jövőbeli magyar kormány hozzáállása meghatározó lehet az EU és Izrael közötti politikai viszony alakulásában.