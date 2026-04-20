Történelmi vezetőváltás jön az Apple élén: Tim Cook szeptember 1-jén lemond vezérigazgatói posztjáról, helyét pedig John Ternus, a vállalat jelenlegi hardvermérnöki vezetője veszi át. Cook nem távozik teljesen a cégtől, az igazgatótanács ügyvezető elnökeként folytatja munkáját, és továbbra is szerepet vállal majd többek között a nemzetközi szabályozói és politikai kapcsolatok kezelésében.

Történelmi korszakváltás jön az Apple-nél: távozik Steve Jobs utódja, aki legyőzhetetlenné tette az iPhone-t / Fotó: AFP

A bejelentés az Apple számára különösen fontos pillanat, hiszen Tim Cook több mint egy évtizede meghatározó arca a vállalatnak. Steve Jobs után ő vezette át a céget egy új korszakba, amelyben az iPhone-ra épülő üzleti modell mellett egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a szolgáltatások, az előfizetések, valamint a saját fejlesztésű chipekre épülő ökoszisztéma.

Az ő időszakában az Apple nemcsak technológiai vállalatként, hanem a világ egyik legértékesebb tőzsdei szereplőjeként is új szintre lépett.

Cook a nyár végéig hivatalban marad, hogy személyesen segítse az átmenetet. A vállalat közleménye szerint szorosan együtt dolgozik majd Ternusszal a zökkenőmentes vezetőváltás érdekében – írja a The Verge. Ez arra utal, hogy az Apple tudatosan igyekszik minimalizálni a bizonytalanságot a befektetők, a beszállítók és a piac számára, hiszen egy ilyen volumenű cégnél a vezérigazgató személye önmagában is jelentős piaci tényező.

Ki az Apple következő vezetője?

John Ternus kinevezése nem meglepetés a vállalaton belül. Több mint 25 éve dolgozik az Apple-nél, jelenleg a hardvermérnöki részleg vezetője, vagyis közvetlenül részt vett a legfontosabb termékek fejlesztésében az iPhone-tól a Mac gépeken át az Apple Silicon chipekig. Mérnöki hátterű vezetőként a vállalat a következő években is a termékinnovációt és a saját technológiai fejlesztéseket tekintheti stratégiai prioritásnak.

Tim Cook méltatásában úgy fogalmazott: John Ternusnak „egy mérnök gondolkodása, egy innovátor lelke és a tisztességes vezetéshez szükséges szíve” van. Szerinte

Ternus már most is meghatározó szerepet játszott az Apple fejlődésében,

és egyértelműen ő a megfelelő ember a vállalat jövőjének irányítására.