Kimondta Ursula von der Leyen, amit eddig tagadtak? Brüsszel beismerte a politikai nyomásgyakorlást

Az uniós források visszatartása és a magyar választási eredmény között vont közvetlen kapcsolatot Dömötör Csaba legfrissebb Facebook-bejegyzésében, miután Ursula von der Leyen interjút adott a Süddeutsche Zeitungnak. A fideszes európai parlamenti képviselő szerint az Európai Bizottság elnökének nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy a Magyarországnak járó uniós pénzek befagyasztása nem pusztán jogállamisági kérdés volt, hanem politikai nyomásgyakorlás is.

Dömötör Csaba azt írta: Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy 17 milliárd eurót (mintegy 6900 milliárd forintot) fagyasztottak be, ez az összeg érezhetően hiányzott a magyar gazdaságból, rontotta az ország versenyképességét, és végső soron hatással volt arra is, hogyan döntöttek a választók a szavazófülkékben.

A politikus szerint ez azért különösen fontos kijelentés, mert ezzel maga az Európai Bizottság is elismeri azt az összefüggést, amelyről a Fidesz-kormány régóta beszél: hogy

a források visszatartása megmutatkozott Magyarország versenyképességének további romlásában is, ami végső soron azt is befolyásolta, hogy a választók hogyan voksoltak.

Dömötör arra is utalt, hogy korábban az Európai Parlament egyes bizottsági ülésein is hasonló megállapítások hangzottak el, de most szerinte már maga az Európai Bizottság sem próbálja ezt leplezni. Megfogalmazása szerint „nem sok köze volt a magyar demokrácia állapotához, annál több a politikai nyomásgyakorláshoz”.

A kérdés most már szerinte nem az, hogy miért maradtak vissza ezek a források, hanem az, hogy az új magyar kormány milyen feltételek mellett próbálja majd megszerezni őket. Az Európai Bizottság ugyanis továbbra is egy követeléslistához köti a pénzek folyósítását, amely több, a magyar államszervezetet és szuverenitást érintő területre is kiterjed.

Ez gazdasági szempontból különösen érzékeny kérdés. Az uniós források tartós hiánya az elmúlt években nemcsak a beruházások lassulásában, hanem a költségvetési mozgástér szűkülésében is megjelent. A vállalati beruházások, az önkormányzati fejlesztések és az állami infrastrukturális projektek jelentős része közvetlenül vagy közvetve ezekre a forrásokra épült, így a pénzek késése a növekedési kilátásokat is rontotta.