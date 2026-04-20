Elindult a hajsza az olajért: régóta jegelt kutatási projektek támadhatnak fel

A világ legnagyobb olajcégei nyereségük egy részét új kutatási projektekre költhetik szerte a világban. Az olajkutatás új célpontjai távol esnek a Közel-Kelettől, miután a cégek alaposan megégették magukat a térségbeli mezőikkel.
K. B. G.
2026.04.20, 20:04

Az iráni háború miatt kibontakozó energiaválság a világ legnagyobb olajcégeit is lépésre ösztökéli, így egyre több olajkutatási projekt kaphat zöld jelzést, távol a lezárt Hormuzi-szorostól. 

Pumpjack,In,Oil,Well,Of,Oil,Field,On,Sunset,In olaj
Az olajkutatás reneszánszát is hozhatja az iráni háború / Fotó: Maksim Safaniuk / Shutterstock

Új lendületet kaphat az olajkutatás

A The Wall Street Journal összefoglalója szerint az Exxon akár 24 milliárd dollárt is költhet a Nigéria partjainál fekvő mélytengeri mezőkre, míg a Chevron Venezuelában növelné jelenlétét, miközben a BP Namíbia partjainál vásárolt olajmezőket. A TotalEnergies pedig Törökországgal írt alá kutatási egyezséget. A Wood Mackenzie adatai szerint 

az olajóriások együtt mintegy 120 milliárd dolláros értéket teremthetnek a következő években beruházásaikkal.

Bár a Perzsa-öböl térségében lévő eszközeiken az olajcégek jelentős veszteségeket könyvelhetnek el a Hormuzi-szoros lezárása miatt, ezt bőven ellensúlyozza a magasabb olajárak okozta nyereségük, így számos korábban fiókba rakott projekt éledhet fel, miután a vállalatok a részvényesi juttatások növelése érdekében visszanyesték kutatási költségvetésüket.

Kipréselni minden cseppet a meglévő kutakból, vagy új felfedezésekre költeni?

A múlt héten Chris Wright energiaügyi és Doug Burgum belügyminiszter az Exxon, a Chevron és más olajvállalatok vezetőit sürgette, hogy fokozzák termelésüket. Az amerikai politikusok ezzel nyitott kapukat döngetnek, hiszen a cégek igyekeznek élni a magasabb árak jelentette lehetőséggel, ugyanakkor a vállalatok számára főként a már meglévő mezők teljesítmények fokozása lehet inkább kifizetődő és lehetséges a jelenlegi kutatási büdzsék mellett.

A Wood Mackenzie adatai szerint a szektor 2021 és 2025 között évente mintegy 19 milliárd dollárt költött új lelőhelyek felfedezésére. Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása veszteségeket is okozott a cégeknek, így például 

az Exxon azt közölte, hogy a konfliktus miatt 6 százalékkal csökkent az olaj- és gáztermelése az első negyedévben.

A háború miatt magukat megégető cégek ezért most inkább elfordulnak a Közel-Kelettől, és a világ más tájain – Afrikában, Dél-Amerikában vagy épp a Földközi-tenger keleti részén – kutatnak új lelőhelyek után, melyekre azért is szükségük van, hogy a következő évtizedben is fenntartsák nyereségüket. Ezek a beruházások és lelőhelyek csak évek múltán fordulhatnak termőre, de segítik az olajkínálat diverzifikálását, még ha rövid távon aligha pótolják is a háború miatt kieső termelést.

Schreiner Parker, a Rystad Energy elemzője szerint 

az olajkutatás legjobb barátja a tartósan magas olajár, 

és közép- valamint hosszú távon a Perzsa-öbölből származó olaj árát kockázati prémium is terheli majd.

A hetvenes évek olajválságai megteremtették a lehetőséget például az Észak-tenger olajmezőinek kitermeléséhez, ám érdemes arra is emlékezni, hogy a felhozatal felpörgetése évekig tartott.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
