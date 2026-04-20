OMV: hozzányúlt az állami vésztartalékhoz az osztrák olajtársaság, közben a gazdasági miniszter is megnyomta a vészcsengőt

Elkezdődött a vésztartalék első részének piacra engedése. Bár nincs hiány, az OMV már előre beavatkozik a rendszerbe a piaci feszültségek miatt.
VG
2026.04.20, 21:27

Az OMV 56 ezer tonna nyersolajat vásárolt az osztrák vésztartalékból, hogy enyhítse a globális kínálati szűkülés hatásait. A lépés az európai energiaellátási kockázatok közepette érkezik, de a hatóságok szerint nincs akut hiányhelyzet.

Az OMV elsőként nyúlt az osztrák stratégiai tartalékhoz a nemzetközi olajpiaci feszültségek közepette / Fotó: Photofex_AUT / Shutterstock

Az OMV megkezdte az osztrák stratégiai vésztartalék részleges felhasználását: 

a vállalat 56 ezer tonna nyersolajat vásárolt ki a rendszerből, amelyet a schwechati finomítóba szállítanak. 

Ez a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) koordinált intézkedésének része, amelyet a globális kínálati zavarok miatt indítottak el. A lépést a Hormuzi-szoros körüli ellátási nehézségek miatt voltak kénytelenek megtenni, mivel a közel-keleti válság jelentősen beszűkítette a világpiaci kínálatot, és egyre nagyobb nyomást gyakorol az árakra. Az OMV célja a mostani lépéssel az, hogy fizikai többletet juttasson a rendszerbe, ezzel enyhítve a piaci feszültségeket.

Bécs: az OMV csak a piacot akarja stabilizálni!

Az osztrák gazdasági minisztérium ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az OMV vésztartalékból történő vásárlása valójában egyáltalán nem utal akut ellátási problémára. A tárca szerint Ausztria energiabiztonsága jelenleg is kitart, és nincs közvetlen hiányhelyzet.

Ugyanakkor a minisztérium figyelmeztetett is:

Ausztria nincs elszigetelve a globális piactól. Ha a nemzetközi helyzet nem enyhül, annak Ausztriára nézve is következményei lesznek.

– írták közleményükben, jelezve, hogy a mostani lépés inkább megelőző jellegű, mintsem kényszerű válságreakció.

A kockázatok időzítése sem kedvező. Wolfgang Hattmannsdorfer gazdasági miniszter korábban már jelezte, hogy májustól Európában jelentősen visszaeshet az üzemanyag-ellátás. Előrejelzése szerint, ha a nemzetközi ellátási láncok tovább sérülnek,

  • a dízel esetében akár 5 százalékos;
  • a kerozinnál pedig akár 15 százalékos hiány is kialakulhat.

Ez különösen érzékeny pont, mivel a kerozin és a dízel kulcsfontosságú az európai közlekedési és logisztikai rendszerekben. A finomítói kapacitások korlátai miatt a kínálati szűk keresztmetszetek gyorsan áremelkedéshez és regionális hiányokhoz vezethetnek.

Az OMV lépése ezért egyszerre technikai és piaci jelzés is: a vállalat nem várja meg a tényleges ellátási zavarokat, hanem még időben mozgósítja a tartalékokat.

A kivett mennyiség ugyan mindössze a stratégiai készlet kis részét érinti, de jelzi, hogy a rendszer már most is kénytelen reagálni a nemzetközi kockázatokra.

A stratégiai készletek kezelése szigorúan egyébként szabályozott. A hozzáférés minden esetben kormányzati rendelethez kötött, a folyamatot az Erdöl-Lagergesellschaft (ELG) koordinálja, amely az osztrák tartalékrendszer központi kezelője.

A mostani lépés tehát a kormány és az OMV szerint nem válságreakció, hanem egy előre beépített mechanizmus aktiválása. Ugyanakkor a politikai és iparági jelzések alapján az európai energiapiac már egy olyan fázisba lépett, ahol a megelőző beavatkozások is egyre gyakoribbá válhatnak.

