A lakosság szerepe a pénzhamisítás elleni küzdelemben

A pénzhamisítás elleni védekezés egyik leggyengébb – ugyanakkor legfontosabb – láncszeme maga a lakosság. Hiába a legmodernebb biztonsági technológia és a banki szintű ellenőrzés, a hamis bankjegyek döntő része még mindig a mindennapi tranzakciók során kerül forgalomba. Ez azt jelenti, hogy a végső „szűrő” gyakran nem egy gép, hanem egy boltban vásárló ember vagy egy pénztáros.

A lakosság az első szűrő / Fotó: Kallus György

A lakosság szerepe: miért kulcsfontosságú a tudatosság?

A jegybankok ezért hangsúlyozzák: a bankjegyek ellenőrzése nem igényel speciális eszközöket vagy szakértelmet. Az eurórendszer által is széles körben kommunikált, úgynevezett „feel-look-tilt” (tapintás-megfigyelés-döntés) módszer néhány másodperc alatt alkalmazható, és kifejezetten hétköznapi használatra lett kialakítva.

A módszer lényege egyszerű, de hatékony. Először is, a valódi bankjegyek tapintása jellegzetes: a speciális nyomtatási eljárások miatt a felületük nem sima, hanem enyhén dombornyomott, különösen a fő motívumoknál és számoknál. Ez az egyik legnehezebben másolható tulajdonság. Második lépésként a bankjegyet fény felé tartva ellenőrizhetők az olyan alapvető biztonsági elemek, mint a vízjel, a biztonsági szál vagy az úgynevezett „see-through” szám, amelyek csak átvilágításkor válnak láthatóvá. Végül a bankjegy enyhe megdöntése során olyan optikai elemek jelennek meg (például hologramok vagy színváltó számok), amelyek dinamikusan változnak a fény hatására, és amelyeket a hamisítók csak korlátozottan tudnak reprodukálni.

Hamis biztonságérzet

A gyakorlatban azonban nem is az a legnagyobb probléma, hogy ezek az ellenőrzési módszerek bonyolultak lennének, hanem az, hogy az emberek többsége egyszerűen nem használja őket. Ennek több oka is van. Egyrészt a tranzakciók jelentős része gyors és rutinszerű: egy boltban vagy piacon ritkán állunk meg néhány másodpercre alapos vizsgálatot végezni. Másrészt a digitális fizetések térnyerése paradox módon csökkentette a készpénzzel kapcsolatos éberséget: mivel egyre ritkábban használunk készpénzt, kevésbé vagyunk edzésben az ellenőrzésében.