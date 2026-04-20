Összeomlott a román kormánykoalíció: újra súlyos politikai válságban Románia
Összeomlott a román kormánykoalíció, miután a hétfő este tartott szavazáson a román Szociáldemokrata Párt (PSD) arról döntött, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől. A belső szavazáson a delegáltak 97,7 százaléka voksolt a szakításra, ami súlyos kormányválságot vetít előre.
A döntés után Sorin Grindeanu, az SPD elnöke kijelentette:
Ilyen arány mellett nincs vita, nincs mérlegelés. A párt vezetése felhatalmazást kapott arra, hogy lépjen, és ezt rövid időn belül meg is teszi.
Ez azonban már nemcsak belső üzenet, hanem a koalíciós partnereknek is szól. A háttérben ugyanis hónapok óta húzódó konfliktus áll.
A PSD szerint a jelenlegi kormányzati együttműködés egyoldalúvá vált, és a pártot saját megfogalmazásuk szerint bokszzsákként használják. Grindeanu szerint a szociáldemokraták választói bázisa folyamatosan sérül, miközben a párt nem tudja érvényesíteni azokat az intézkedéseket, amelyekre felhatalmazást kapott.
A valóságban a kormány gazdaságpolitikája volt az utolsó pont, ami a koalíciós pártok szakításához vezetett.
Az Economica.ro kiemelte: a PSD vezetése szerint az elmúlt tíz hónapban a hangsúly kizárólag a megszorításokon volt, miközben a társadalmi és gazdasági egyensúly felborult. A párt három fő célkitűzést nevezett meg:
- életszínvonal-védelem,
- beruházások folytatása,
- valamint a nemzeti gazdaság támogatása.
Állításuk szerint ezek közül egyik sem teljesült Bolojan vezetése alatt. A konfliktus politikai dimenziója sem elhanyagolható. Grindeanu nyíltan bírálta azt a helyzetet, amelyben kisebb támogatottságú szereplők határoznak meg kulcsdöntéseket. Szerinte elfogadhatatlan, hogy 10-12 százalékos politikai erők diktálnak feltételeket egy 28 százalékos pártnak. Ez a feszültség végül a mostani szakításhoz vezetett.
Recesszió, magas infláció és munkanélküliség: máris óriásit bukhat Ursula von der Leyen kegyeltje, kopogtat a bóvli Románia ajtaján
Alig tíz hónap után máris felbomolhat az Európai Bizottság segítségével megalakult román kormány. Eddigi munkája recessziót, magas inflációt, munkanélküliséget és életszínvonal-csökkenést hozott a román polgároknak. Románia miniszterelnöke, Ilie Bolojan ellen indult politikai támadások a lemondásához vezethetnek, noha saját elmondása szerint ő akár kisebbségi kormányzást is vállalna, ha erre kényszerítik. A hitelminősítők közben árgus szemekkel figyelnek, ugyanis az ország könnyen becsúszhat a bóvlikategóriába.
A szemünk láttára omlik össze a román kormány
A PSD retorikája egyértelműen irányt váltott: a kormányzati részvétel helyett az ellenzéki szerepvállalás lehetősége került előtérbe.
Inkább hangos ellenzék, mint lehajtott fejű kormányzás
– fogalmazott Grindeanu, ami jól mutatja a stratégiai fordulatot.
A döntés időzítése sem véletlen. A párt szerint a jelenlegi politikai konstrukció eredetileg a populizmus elleni védekezésre jött létre, de ez a cél gyorsan háttérbe szorult. Eközben – állításuk szerint – éppen az erősödő szélsőséges erők profitáltak a belső konfliktusokból.
A következő napok kulcsfontosságúak lehetnek Románia számára. Ha a PSD valóban kilép a koalícióból, az könnyen kormányválsághoz vagy akár a román politikai térkép teljes átírásához is vezethet.
Az viszont már most látszik: a 97,7 százalékos eredmény nem hagy sok mozgásteret sem a pártvezetésnek, sem a miniszterelnöknek.
Bolojan azonnal válaszolt: „ez teljesen abnormális”
Az SPD közleményét követően a kormányfő és pártja, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) sajtótájékoztatót tartott, ahol élesen bírálták a PSD-t. Bolojan leszögezte: a Szociáldemokrata Párt lépése „teljesen hibás és teljesen felelőtlen”.
Szerinte a koalíció három alapra épült:
- a költségvetési rend helyreállítására,
- a jó kormányzásra
- és az állampolgárok tiszteletére.
A miniszterelnök szerint ezeket a PSD most veszélybe sodorta.
A szociáldemokraták úgy akarnak részt venni a döntésekben, hogy közben nem vállalják azok következményeit. Teljesen abnormális, hogy egy párt része a döntéshozatalnak, majd gyáván elmenekül a felelősség elől
– mondta Bolojan. Hangsúlyozta, hogy a koalíciós alapelvek nem képezhetik alku tárgyát.
A kormányfő még tovább ment, amikor kijelentette: „Egy felelős államférfi erősíti az országát, nem gyengíti.” Ezzel közvetlenül a PSD politikáját bírálta, amely szerinte ellentétes ezekkel a célokkal.
Ugyanakkor világossá tette, hogy nem készül visszalépni: folytatni kívánja a munkát miniszterelnökként, és a kormány stabilitásának fenntartását ígéri.
A koalíciós válság ezzel új szintre lépett. Míg a PSD egyre inkább az ellenzéki szerep felé mozdul, addig a kormányfő a stabilitás és a reformok folytatása mellett érvel. A két álláspont gyakorlatilag összeegyeztethetetlen.
A román politika az elmúlt években többször produkált váratlan fordulatokat, de ilyen egyértelmű belső felhatalmazás ritkán születik. A mostani döntés nemcsak egy személyről szól, hanem arról is, hogy merre halad tovább az ország politikai irányvonala.
