Összeomlott a román kormánykoalíció: újra súlyos politikai válságban Románia

Összeomlott a román kormánykoalíció, miután a hétfő este tartott szavazáson a román Szociáldemokrata Párt (PSD) arról döntött, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől. A belső szavazáson a delegáltak 97,7 százaléka voksolt a szakításra, ami súlyos kormányválságot vetít előre.

Belső referendum döntött Ilie Bolojan kormányfő sorsáról Romániában, és az eredmény egyértelmű / Fotó: AFP

A döntés után Sorin Grindeanu, az SPD elnöke kijelentette:

Ilyen arány mellett nincs vita, nincs mérlegelés. A párt vezetése felhatalmazást kapott arra, hogy lépjen, és ezt rövid időn belül meg is teszi.

Ez azonban már nemcsak belső üzenet, hanem a koalíciós partnereknek is szól. A háttérben ugyanis hónapok óta húzódó konfliktus áll.

A PSD szerint a jelenlegi kormányzati együttműködés egyoldalúvá vált, és a pártot saját megfogalmazásuk szerint bokszzsákként használják. Grindeanu szerint a szociáldemokraták választói bázisa folyamatosan sérül, miközben a párt nem tudja érvényesíteni azokat az intézkedéseket, amelyekre felhatalmazást kapott.

A valóságban a kormány gazdaságpolitikája volt az utolsó pont, ami a koalíciós pártok szakításához vezetett.

Az Economica.ro kiemelte: a PSD vezetése szerint az elmúlt tíz hónapban a hangsúly kizárólag a megszorításokon volt, miközben a társadalmi és gazdasági egyensúly felborult. A párt három fő célkitűzést nevezett meg:

életszínvonal-védelem,

beruházások folytatása,

valamint a nemzeti gazdaság támogatása.

Állításuk szerint ezek közül egyik sem teljesült Bolojan vezetése alatt. A konfliktus politikai dimenziója sem elhanyagolható. Grindeanu nyíltan bírálta azt a helyzetet, amelyben kisebb támogatottságú szereplők határoznak meg kulcsdöntéseket. Szerinte elfogadhatatlan, hogy 10-12 százalékos politikai erők diktálnak feltételeket egy 28 százalékos pártnak. Ez a feszültség végül a mostani szakításhoz vezetett.

A szemünk láttára omlik össze a román kormány

A PSD retorikája egyértelműen irányt váltott: a kormányzati részvétel helyett az ellenzéki szerepvállalás lehetősége került előtérbe.

Inkább hangos ellenzék, mint lehajtott fejű kormányzás

– fogalmazott Grindeanu, ami jól mutatja a stratégiai fordulatot.