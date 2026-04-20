Így tenné olcsóbbá az üzemanyagot Magyarország szomszédja – egész Európa rá figyelhet

A horvát kormány rugalmasabb adópolitikával reagálna az energiadrágulásra. Horvátország nemcsak bevezetné az energiahordozók lebegő áfáját, de a jövedéki adókat is mérsékelné az energiaválság miatt.
VG/MTI
2026.04.20, 20:15

Horvátország az általános forgalmi adóról (áfa) szóló törvény módosításával kíván jogi keretet teremteni az energiaárak emelkedésének kezelésére a közel-keleti helyzet és az energiapiac bizonytalansága miatt – mondta Tomislav Coric horvát pénzügyminiszter hétfőn a kormányülést követően.

Az energiaválság ellenére csökkennek az üzemanyagárak Horvátországban 20260310_benzistop_021_VZtankolás üzemanyag Ausztria
Az energiaválság ellenére csökkennek az üzemanyagárak Horvátországban / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A horvát kormány nem csak áfacsökkentést tenne lehetővé, de a jövedéki adót is megvágná

A kabinet hétfői ülésén a parlament elé terjesztette az áfatörvény módosításának végleges javaslatát, amely nagyobb rugalmasságot biztosítana az adópolitikának a bizonytalan nemzetközi környezetben.

Coric hangsúlyozta: 

a módosítással lehetővé válna a jövedéki jellegű energiahordozók áfakulcsának rugalmas módosítása, vagyis az úgynevezett lebegő áfa alkalmazása, amellyel szükség esetén mérsékelhető az energiaárak emelkedése.

Hozzátette: bízik abban, hogy a jelenleg zajló tárgyalások a konfliktus enyhüléséhez vezetnek, és nem lesz szükség ilyen intézkedésekre.

Az európai uniós irányelvek szerint az energiahordozók áfájának alsó határa 15 százalék, miközben Horvátországban jelenleg 25 százalék az általános kulcs, ami legfeljebb 10 százalékpontos csökkentés lehetőségét hagyja nyitva.

A pénzügyminiszter reményét fejezte ki, hogy a törvénymódosításról már a jövő héten tárgyalhat a horvát parlament, és a képviselők támogatni fogják a javaslatot.

Coric arról is beszélt, hogy

az áfa módosítása mellett további lehetőség az üzemanyagokra kivetett jövedéki adók európai részének csökkentése is, amelyről a horvát kormány folyamatos egyeztetést folytat az Európai Bizottsággal.

Az energiaválság ellenére csökkennek az üzemanyagárak Horvátországban

A horvát kormány döntése szerint kedden ismét változnak az üzemanyagárak : az alapdízel literenkénti legmagasabb kiskereskedelmi ára a következő két hétben 1,78 euró lesz, hét centtel alacsonyabb a jelenlegi árnál, míg az alapbenzin literenkénti ára két centtel 1,64 euróra csökken.

A miniszter ugyanakkor jelezte: nehéz megjósolni, hogyan alakul a helyzet a következő napokban, különösen azután, hogy a Hormuzi-szoros ismételt lezárása újra emelte az olaj világpiaci árát. Hozzátette: a kormány abban bízik, hogy a konfliktus enyhül, a szállítási útvonalak helyreállnak, és véget ér a válság, amely megrázta az európai és a világgazdaságot.

Külföldi nyaralás 2026: ilyen árakat még nem láttak a magyarok, Horvátországra rá se lehet ismerni – több ezer eurós a drágulás

Sokkoló árakkal szembesülnek azok, akik 2026-ban külföldi nyaralást terveznek. A repülőjegyek, szállások és csomagajánlatok ára drasztikusan megemelkedett, egyes népszerű úti célokon akár több ezer euróval is nőhet a végösszeg. A külföldi nyaralás így sok magyar számára jóval nagyobb anyagi terhet jelenthet, mint korábban.

Energiaválság

Energiaválság
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu