Rugalmas előlegkifizetés és adminisztrációs könnyítések segítik a hazai innovációs környezetet

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal könnyített előlegkifizetési szabályokkal enyhíti a folyamatban lévő projektek likviditási nehézségeit, egyszerűbb eljárási szabályokkal, meghosszabbított határidőkkel segíti a pályázatok kedvezményezettjeit. Az érintettekben felmerülő kérdések hatékony kezelésére új kommunikációs csatorna is indul KFI Hotline néven – olvasható az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleményében.

„A koronavírus-járvány és az általa okozott társadalmi és gazdasági nehézségek is rámutatnak arra, hogy az innovációnak és a kutatás-fejlesztésnek kiemelkedően fontos szerepe van Magyarország életében.

Éppen ezért a kormány most egy komplex csomaggal támogatja azokat a kutatókat, vállalkozókat, akik ilyen jellegű projekteket megvalósításán dolgoznak”

– mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára. Hozzátette: erre azért van szükség, hogy a pályázók minél több időt és figyelmet fordíthassanak a fejlesztésekre, ne az adminisztratív feladatokkal kelljen foglalkozniuk ebben az egyébként is nehézségekkel terhelt időszakban, és abban is segítik őket, hogy likviditási problémákat elkerüljék. Schanda Tamás kifejtette, az innovatív ötletek most is nagy segítséget jelenthetnek egy-egy területen, és mindenképpen szükség lesz rájuk a gazdaság újraindításában is.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) kiemelt szerepet játszik a kormányzat KFI stratégiájának és innovációs törekvéseinek megvalósításában. A koronavírus által előidézett veszélyhelyzet azonban új megközelítéseket és célzott eszközök bevezetését kívánja meg az NKFIH-tól.

Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke elmondta: „Legújabb intézkedésünkkel könnyített előlegkifizetést teszünk lehetővé a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap minden kedvezményezettje számára, ami a következő hónapokban akár

340 innovációs projekt és 450 OTKA alapkutatási projekt finanszírozását gyorsíthatja meg mintegy 28 milliárd forint folyósításával.

Emellett meghosszabbítottuk az innovációs támogatások felhasználását, kitoltuk az esedékes hiánypótlások, számlák és bizonylatok benyújtási határidőit, az új helyzethez igazítottuk a támogatási szerződésekben rögzített kötelező vállalások és indikátorok teljesítésének követelményeit is.”

Az államtitkár elmondta, közel 950 kedvezményezett – köztük mintegy 600 vállalkozás és 330 állami kutatószervezet – 180 milliárd forintnyi támogatását érinti. A Tématerületi Kiválósági Program és a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program keretében több mint 90 kiemelt tématerületére megítélt közel 30 milliárd forint felhasználási lehetőségét is meghosszabbítottak, és ugyanígy jártak el az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasainak folyamatban lévő 1600 projektjével kapcsolatban is, amelyet több mint 2,9 milliárd forinttal támogatnak.

Az NKFIH folyamatosan vizsgálja a további lépések szükségességét. A Hivatal vezetője kiemelte: „Új intézkedéseink kapcsán a most létrehozott KFI Hotline kommunikációs felületünkön várjuk a felmerülő kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat, amelyekre a lehető leggyorsabban reagálunk.”