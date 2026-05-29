Az EU lakói nem alhatnak nyugodtan – figyelmeztet a romániai drónincidens után a volt orosz elnök

Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg az orosz Biztonsági Tanács alelnöke pénteken. Medvegyev szerint az európai országok saját magukat sodorják veszélybe azzal, hogy támogatják Ukrajnát, és a romániai drónincidens nem lesz egyedi eset.
2026.05.29, 17:23
Frissítve: 2026.05.29, 17:30

Éles hangú üzenetet küldött Európának Dmitrij Medvegyev, miután Románia szerint egy orosz drón csapódott egy lakóházba a NATO-tagállam területén. Az orosz politikus azt állította, az ilyen incidensek folytatódni fognak, és az európai lakosság „nem fog békésen aludni”.

A Románia területén történt drónbecsapódás után kemény szavakkal támadta Európát Dmitrij Medvegyev / Fotó: AFP

Komoly aggodalmat váltott ki Európában az a romániai incidens, amely során egy drón egy lakóépületbe csapódott a NATO-tagállam területén egy Ukrajna elleni orosz támadás idején. A történtek után a NATO „felelőtlen viselkedéssel” vádolta Moszkvát, és hangsúlyozta: a szövetség „minden centiméterét” meg fogja védeni.

Románia nem lesz egyedi eset

A helyzetre pénteken Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke reagált, méghozzá rendkívül kemény hangnemben. Az egykori orosz elnök szerint még nem bizonyított, hogy valóban orosz drónról volt szó, ugyanakkor azt üzente az európai vezetőknek, hogy készüljenek fel hasonló esetekre a jövőben is.

„Háború van. És az EU-tagállamok polgárai, mint a hadviselő országok lakossága, nem fognak nyugodtan aludni” – fogalmazott Medvegyev a közleményében.

Az orosz politikus azzal vádolta az európai országokat, hogy közvetlenül részt vesznek az Oroszország elleni háborúban, mivel fegyvereket, drónalkatrészeket és hírszerzési információkat biztosítanak Ukrajnának. Szerinte ezekkel az eszközökkel nap mint nap támadásokat hajtanak végre orosz területek ellen. Medvegyev külön kitért arra is, hogy a jövőben főleg azokban az országokban nőhet az ilyen incidensek veszélye, ahol Ukrajnának szánt drónokat vagy fegyvereket gyártanak. 

Bár konkrét országokat nem nevezett meg, kijelentése egyértelmű figyelmeztetésként értelmezhető az európai hadiipar és a NATO-tagállamok felé.

A romániai eset különösen érzékeny ügy, mivel Románia NATO-tagállamként közvetlenül határos Ukrajnával, és az elmúlt években többször is találtak már drónmaradványokat a területén. A mostani incidens azonban azért keltett nagyobb riadalmat, mert ezúttal lakóépületet ért találat.

A Kreml eközben igyekszik politikai nyomás alá helyezni Bukarestet is. Az orosz TASZSZ állami hírügynökség szerint Vlagyimir Putyin orosz elnököt tájékoztatták a történtekről, miközben az orosz külügyminisztérium gyors válaszlépéseket helyezett kilátásba Románia döntése miatt, amely bezárta az orosz konzulátust Konstancában.

