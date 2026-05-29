Fergeteges raliba kezdtek a Dell részvényei, miután álomszerű gyorsjelentéssel rukkolt ki az AI-szerverek gyártója

Az elemzők is totálisan elképedtek. Sokkal nagyobb lesz a Dell Technologies éves árbevétele és nyeresége is, mint amiről eddig álmodhattak a részvényesek.
Murányi Ernő
2026.05.29, 17:55
Frissítve: 2026.05.29, 18:28

Több mint 34 százalékkal, 426 dollárra ugrott az amerikai Dell Technologies a pénteki tőzsdenyitást követően, miután csütörtök este álomszerű első negyedéves eredményekről számolt be a cég.

Fergeteges raliba kezdtek a Dell részvényei / Fotó: David Paul Morris
Fergeteges raliba kezdtek a Dell részvényei / Fotó: David Paul Morris

Sokkal nagyobb profitot zsebelhet be a vártnál a Dell Technologies

A texasi vállalat először is hatalmasat javított idei előrejelzésén, eszerint a 2027 januárjában véget érő 2026–2027-es pénzügyi évében a bevételei 165-169 milliárd dollárra nőnek az eddigi 138-142 milliárdos prognózishoz mérten, s ezen belül a befektetők által árgus szemmel figyelt AI-szerverek értékesítésével foglakozó üzletág is 60 milliárd dolláros forgalmat hoz, az eddig várt 50 milliárd helyett. 

A Dell emelte az egy részvényre jutó nettó nyereségre (EPS) vonatkozó várakozását is, most már 17,9 dollárt várnak ezen a soron, öt dollárral többet, mint eddig. Az elemzők is csupán 13,14 dollárra számítottak ez idáig.

S hogy ezek a kilátások mennyire megalapozottak, ahhoz érdemes az első negyedéves számokra is vetni egy pillantást.

Nos, az április végén lezárt első negyedévben az AI-szerverekből származó bevétel az előző év azonos időszakához mérten nem kevesebb, mint 757 százalékkal, 16,1 milliárd dollárra lőtt ki, míg a teljes bevétel 88 százalékkal, 43,8 milliárd dolláros új rekordra emelkedett. 

A nettó nyereség pedig 256 százalékkal 3,4 milliárd dollárra ugrott meg. Egy szó mint száz, a Dell negyedéves eredményei minden lényeges soron jelentősen meghaladták a piaci várakozásokat.

Idejében nyergelt át az AI-szerverekre a cég

A korábbi PC-gyártó idejében átnyergelt a nagy teljesítményű szerverekre, hálózati rendszerekre és tárolási megoldásokra, amelyek nélkülözhetetlenek a mesterséges intelligencia alkalmazásához. 

Az új előrejelzések egész egyszerűen elképesztőek

– mondta Samik Chatterjee, a JPMorgan elemzője, aki 500 dollárra emelte a részvények célárát.

A gyorsjelentés azonban nem csak őt varázsolta el. Wamsi Mohan, a Bank of America szintént 500 dolláros célárfolyamot határozott meg, miközben nem győzte dicsérni a céget. Mind a negyedéves eredmények, mind az év végi prognózis történelmi mértékben múlták felül az eddigi várakozásokat – mondta. 

Az elemző szerint ráadásul az idei nyereség valószínűleg nem jelent tetőzést, a következő években folytatódhat a profitnövekedés.

Csatlakozott az elképedt elemzők táborához James Fish, a Piper Sandler befektetési bank stratégája is, aki a cég eddigi legjobb negyedévére és a kilátásokra tekintettel 167 dollárról 497 dollárra emelte a Dell részvényeire adott célárfolyamát. Fish hangsúlyozta, hogy nézete szerint nem egyszeri felülteljesítésről van szó, hiszen a cég rendelésállománya gyorsabban nő, mint a bevételei.
 

 

