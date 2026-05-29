Deviza
EUR/HUF353,98 -0,14% USD/HUF303,4 -0,27% GBP/HUF408,66 -0,08% CHF/HUF388,8 +0,16% PLN/HUF83,66 -0,24% RON/HUF67,4 -0,26% CZK/HUF14,57 -0,18% EUR/HUF353,98 -0,14% USD/HUF303,4 -0,27% GBP/HUF408,66 -0,08% CHF/HUF388,8 +0,16% PLN/HUF83,66 -0,24% RON/HUF67,4 -0,26% CZK/HUF14,57 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 616,81 +2,41% MTELEKOM2 630 +0,15% MOL3 854 +1,85% OTP41 570 +2,74% RICHTER12 840 +3,97% OPUS354 +6,31% ANY7 910 -1% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 660 +3,1% BUMIX9 209,24 +0,42% CETOP4 565 +0,82% CETOP NTR2 881,46 +0,82% BUX134 616,81 +2,41% MTELEKOM2 630 +0,15% MOL3 854 +1,85% OTP41 570 +2,74% RICHTER12 840 +3,97% OPUS354 +6,31% ANY7 910 -1% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 660 +3,1% BUMIX9 209,24 +0,42% CETOP4 565 +0,82% CETOP NTR2 881,46 +0,82%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fix kamatozás
Otthon Start Program
UniCredit
kamatemelés
hitel
kamat

Otthon Start: erre nem készült senki, máris kivezeti a szuperolcsó kamatot az egy egyik legnagyobb magyar bank – ennyibe kerül mostantól a hitel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Lépett az első pénzintézet, de pánikolni felesleges. Az Otthon Start eddigi nagyon kedvező kamata drágul, de szép számmal maradtak még bankok, amelyek a 3 százalék alatti sávban kínálják a hitelt.
Hecker Flórián
2026.05.29, 19:38
Frissítve: 2026.05.29, 20:19

Meglepő folyamat indult meg az Otthon Start kapcsán a magyar bankpiacon. Megvan ugyanis az első nagybank, amelyik dráguló pályára állította a kamatot.

otthon start
Otthon Start: erre nem készült senki, máris kivezeti a szuperolcsó kamatot az egy egyik legnagyobb magyar bank / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Bankmonitor tájékoztatása szerint az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start program hitelét. Ez azt is jelenti, hogy a bank

a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála évi 2,80 százalékos kamat mellett felvenni a kedvezményes kölcsönt.

Az UniCredit Bank honlapján már megjelent a június elsejétől érvényes hirdetmény. A dokumentumból kiderül, hogy hétfőtől már évi 3,00 százalékos kamat mellett lehet felvenni az Otthon Start program hitelét. Korábban a pénzintézetnél évi 2,80 százalékos kamat mellett lehetett elérni az első lakásvásárlók által igényelhető támogatott hitelt.

Otthon Start: máris kivezeti a szuperolcsó kamatot az egy egyik legnagyobb magyar bank

Érdemes megnézni, mit jelent a gyakorlatban ez a kamatemelés, mit okoz a 20 bázispontos drágulás. Ezt a Bankmonitor szakértői egy 12 millió forint összegű, húszéves futamidejű támogatott hitel példáján keresztül mutatják meg.

A kérdéses hitel törlesztőrészlete a jelenleg érvényben lévő 2,80 százalékos kamat mellett 65 300 forint körül alakulhat. Június elsejétől a kérdéses kölcsön kamata 3 százalék lenne, a havi törlesztőrészlet emiatt 66 500 forint körüli összegre emelkedik.

A drágulás tehát minimális, ugyanakkor mégiscsak ez az első eset, hogy az Otthon Start kamata drágul. Ez persze nem jelenti az, hogy ne lehetne továbbra is 3 százaléknál alacsonyabb kamaton szerződni. 

Az UniCredit Banknál június elsejétől nem, de vannak más bankok is, ahol 3 százaléknál kedvezőbb éves kamatszint mellett lehet felvenni az elsőlakás-vásárlók számára elérhető támogatott hitelt.

Még minden júniustól érvényes hirdetmény nem ismert, de az alábbi bankokról már tudni, hogy marad a 3 százalék alatti kamatszint.

  • A CIB Banknál évi 2,95 százalékos kamat mellett érhető el júniustól is az Otthon Start hitele.
  • A Gránit Banknál évi 2,79 százalékos kamat mellett érhető el júniustól az Otthon Start hitele.
  • A MagNet Banknál évi 2,80 százalékos kamat mellett érhető el júniustól az Otthon Start hitele.
  • Az MBH Banknál évi 2,75 százalékos kamat mellett érhetik el az Otthon Start hitelét júniustól a Kiemelt Partner Programra jogosult ügyfelek.
  • Az MBH Banknál évi 2,89 százalékos kamat mellett érhetik el az Otthon Start hitelét júniustól a Privát banki vagy Prémium ügyfelek.

A jogszabályi 3 százalékos kamatnál kedvezőbb ajánlatok tehát még mindig szép számmal akadnak. Azonban a pontos feltételeket, a kedvezményhez kapcsolódó elvárásokat érdemes előzetesen áttanulmányozni a bankok honlapján.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu