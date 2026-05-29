Otthon Start: erre nem készült senki, máris kivezeti a szuperolcsó kamatot az egy egyik legnagyobb magyar bank – ennyibe kerül mostantól a hitel

Meglepő folyamat indult meg az Otthon Start kapcsán a magyar bankpiacon. Megvan ugyanis az első nagybank, amelyik dráguló pályára állította a kamatot.

A Bankmonitor tájékoztatása szerint az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start program hitelét. Ez azt is jelenti, hogy a bank

a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála évi 2,80 százalékos kamat mellett felvenni a kedvezményes kölcsönt.

Az UniCredit Bank honlapján már megjelent a június elsejétől érvényes hirdetmény. A dokumentumból kiderül, hogy hétfőtől már évi 3,00 százalékos kamat mellett lehet felvenni az Otthon Start program hitelét. Korábban a pénzintézetnél évi 2,80 százalékos kamat mellett lehetett elérni az első lakásvásárlók által igényelhető támogatott hitelt.

Érdemes megnézni, mit jelent a gyakorlatban ez a kamatemelés, mit okoz a 20 bázispontos drágulás. Ezt a Bankmonitor szakértői egy 12 millió forint összegű, húszéves futamidejű támogatott hitel példáján keresztül mutatják meg.

A kérdéses hitel törlesztőrészlete a jelenleg érvényben lévő 2,80 százalékos kamat mellett 65 300 forint körül alakulhat. Június elsejétől a kérdéses kölcsön kamata 3 százalék lenne, a havi törlesztőrészlet emiatt 66 500 forint körüli összegre emelkedik.

A drágulás tehát minimális, ugyanakkor mégiscsak ez az első eset, hogy az Otthon Start kamata drágul. Ez persze nem jelenti az, hogy ne lehetne továbbra is 3 százaléknál alacsonyabb kamaton szerződni.

Az UniCredit Banknál június elsejétől nem, de vannak más bankok is, ahol 3 százaléknál kedvezőbb éves kamatszint mellett lehet felvenni az elsőlakás-vásárlók számára elérhető támogatott hitelt.

Még minden júniustól érvényes hirdetmény nem ismert, de az alábbi bankokról már tudni, hogy marad a 3 százalék alatti kamatszint.

A CIB Banknál évi 2,95 százalékos kamat mellett érhető el júniustól is az Otthon Start hitele.

A Gránit Banknál évi 2,79 százalékos kamat mellett érhető el júniustól az Otthon Start hitele.

A MagNet Banknál évi 2,80 százalékos kamat mellett érhető el júniustól az Otthon Start hitele.

Az MBH Banknál évi 2,75 százalékos kamat mellett érhetik el az Otthon Start hitelét júniustól a Kiemelt Partner Programra jogosult ügyfelek.

Az MBH Banknál évi 2,89 százalékos kamat mellett érhetik el az Otthon Start hitelét júniustól a Privát banki vagy Prémium ügyfelek.

A jogszabályi 3 százalékos kamatnál kedvezőbb ajánlatok tehát még mindig szép számmal akadnak. Azonban a pontos feltételeket, a kedvezményhez kapcsolódó elvárásokat érdemes előzetesen áttanulmányozni a bankok honlapján.