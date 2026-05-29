Orbán Viktor váratlanul kifakadt: nem hagyta szó nélkül, ami Magyar Péter és Ursula von der Leyen között történt – „Ideje abbahagyni a szemfényvesztést”
Éles hangvételű üzenetben támadta Magyar Pétert Orbán Viktor, aki szerint nyilvánosságra kellene hozni az új kormány egyezményeit az uniós vezetéssel. A volt miniszterelnök szerint a Tisza Párt politikusa politikai alkut kötött Brüsszelben, de a megállapodás valódi ára továbbra sem ismert.
Újabb komoly politikai csörte robbant ki Orbán Viktor és Magyar Péter között. A miniszterelnök pénteken közzétett Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben Ursula von der Leyennel az eddig visszatartott uniós források ügyében.
Orbán Viktor szerint egy dolgot már biztosan lehet tudni: Magyarország hozzájuthat azokhoz az uniós pénzekhez, amelyeket Brüsszel korábban jogállamisági és egyéb viták miatt felfüggesztett. A volt kormányfő azonban azt állítja, a valódi kérdés az, hogy Magyar Péter ezért cserébe milyen vállalásokat tett az Európai Bizottság felé.
Ingyen sajt csak az egérfogóban van
– jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint Brüsszel nem ad támogatást politikai ellenszolgáltatás nélkül.
Orbán Viktor: nem lehet titkolózni!
A politikus azt írta, a Fidesz követeli a „Von der Leyen–Magyar Péter-paktum” teljes nyilvánosságra hozatalát. Szerinte az Orbán-kormány hosszú éveken keresztül tárgyalt az Európai Unió vezetésével, ezért pontosan ismerik azokat a követeléseket, amelyeket Brüsszel a magyar kabinet elé tett, de amelyeket a kormány rendre visszautasított.
Orbán Viktor állítása szerint ebből következik, hogy Magyar Péter csak úgy juthatott megállapodásra az uniós vezetéssel, ha elfogadta ezeket a korábbi feltételeket. A volt miniszterelnök több konkrét területet is megnevezett, amelyek szerinte érintettek lehetnek az alkuban.
A Facebook-poszt szerint választ kell adni arra, hogy született-e vállalás
- a migráció ügyében;
- az LMBTQ-kérdésekben;
- az adórendszer átalakításáról;
- a rezsicsökkentés jövőjéről;
- a védett árakról;
- vagy akár a nyugdíjrendszerről.
Ideje abbahagyni a szemfényvesztést, és őszintén megmondani a magyar embereknek, mit adott át a magyar érdekekből és a magyarok jogaiból a bizottság elnökének
– írta Orbán Viktor.
Magyar Péter és a Tisza Párt korábban többször tagadta, hogy bármiféle titkos megállapodást kötöttek volna az Európai Bizottsággal. A párt álláspontja szerint az uniós források visszatartása az Orbán-kormány konfliktusos politikájának következménye, és a pénzek felszabadítása Magyarország érdeke.
