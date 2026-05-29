Budapesti BL-döntő: Győrfi Pál előre szólt, hogyan járnak majd a mentők a hétvégén Magyarországon – majdnem 100 millióból gyógyítják a focidrukkereket

Komplex, több rendszert egyszerre érintő felkészüléssel várja Budapest a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntőt. A rendőrség és a közlekedési vállalatok már csütörtökön beszámoltak a főváros teljes működését próbára tevő logisztikai kihívásokról. Pénteken az Országos Mentőszolgálat is tájékoztatást adott a BL-döntő egészségügyi biztosításáról, és a lakosság számára legfontosabb tudnivalókról.

Győrfi Pál részletesen beszámolt a BL-döntő egészségügyi rendezvénybiztosításáról / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

„A mentőszolgálat a hazai labdarúgás talán legnagyobb és legkomplexebb egészségügyi rendezvénybiztosításának feladatát látja el ezekben a napokban. Három részből áll a tevékenységünk. Az egyik rész a mérkőzés helyszínére, a Puskás Ferenc Stadionra vonatkozik. Egy nagyon gondosan és részletesen kidolgozott mentési terv alapján 35 mentőegységünk fog dolgozni a helyszínen, részben a játékosok, részben pedig a szurkolók biztonságára vigyázva. Két ambulanciát is létrehoztak a területen, ahol a legmagasabb szintű ellátást már azonnal megkaphatják a rászoktunk a helyszínen” – emelte ki a sajtótájékoztatón Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Elmondta, hogy a feladatuk másik része az fanzone-okra, szurkolói zónákra vonatkozik, az MTK-stadionban, a Városligetben, a Hősök terén és az Andrássy úton szintén egy részletes mentési terv alapján helyezték el a mentőegységeket. Összesen 27 mentőegységüknek az lesz a feladata, hogy a szurkolói zónák megfelelő pontjain az ellátást biztosítsák.

Aki segítségre szorul, nem szenvedhet hátrányt a BL-döntő miatt

„A harmadik része a tevékenységünknek az alaptevékenység. Egyértelműen az a cél, hogy a rászorulók, akik mondjuk rosszullét vagy baleset miatt a városban, az országban mentőellátásra szorulnak, ők semmit sem érezzenek abból, hogy közben itt a BL-döntő kapcsán egy más feladat is adódik a mentők számára. Így aztán megerősítettük a mentőkapacitást. A mentésirányításban külön csapat fogja koordinálni a BL-döntővel kapcsolatos mentőellátásban részt vevő mentőegységeket” – ismertette Győrfi Pál.

Kiemelte, hogy létrehoztak egy olyan digitális térképet is, ahol a szurkolói zónák környékén, ha valaki bajba kerül, akkor meg tudja nézni, hogy hol van a legközelebbi odatelepített mentőegység. Mivel várhatóan a nagy tömeg miatt a riasztott mentőegységek ezeket a területeket nehezebben tudják megközelíteni, így kézenfekvő megoldás, hogy mindenki a hozzá legközelebb levő mentőegységhez, mentőautóhoz forduljon segítségért.