Már csak ez hiányzott: baj van a világ egyik legnagyobb olajmezőjével, akadozik a termelés – zajlik a helyreállítás, de eddig nem sikerült
Újabb működési fennakadás történt Kazahsztán legnagyobb olajmezőjén, a Tengiznél, ahol már megkezdték a termelési kapacitás helyreállítását. Az üzemeltető Tengizchevroil ezúttal is szűkszavúan kommunikált, miközben az év elején már komoly kiesést okozott egy transzformátortűz.
Újabb működési fennakadás történt Kazahsztán legnagyobb olajmezőjén, a Tengiznél. Az üzemeltető Tengizchevroil (TCO) pénteken megerősítette, hogy
május 28-án probléma lépett fel az egyik létesítményben, emiatt a termelési kapacitás helyreállítása jelenleg is folyamatban van.
A vállalat az Interfax orosz hírügynökség megkeresésére mindössze annyit közölt, hogy „kisebb működési zavarról” van szó. A pontos körülményekről, az eset okáról vagy a termelésre gyakorolt tényleges hatásról nem adtak további tájékoztatást.
A TCO hangsúlyozta, hogy a biztonságos és megbízható működés továbbra is elsődleges prioritás. Ez azonban aligha nyugtatja meg teljesen az energiapiactól függő szereplőket, különösen azért, mert a tengizi mező az év elején már súlyos incidens helyszíne volt.
Sorozatos fennakadások Tengiz olajmezőn
Január 18-án transzformátortűz ütött ki a mezőnél, amely komoly problémákat okozott az áramelosztó rendszerekben. A Tengiz és a Korolevszkoje olajmezők termelését emiatt ideiglenesen le kellett állítani. A Korolevszkoje mezőn január 26-án indult újra a kitermelés, míg Tengiz csak január 31-én tért vissza a működéshez.
A kazah energiaügyi miniszter, Erlan Akkenzhenov március 11-én jelentette be, hogy a termelést teljes mértékben sikerült helyreállítani az év eleji tűzeset után. Az első negyedéves számok azonban így is komoly visszaesést mutattak.
A tengizi mező kitermelése 2026 első három hónapjában 37,5 százalékkal zuhant az előző év azonos időszakához képest.
A teljes kibocsátás mindössze 5,7 millió tonnára esett vissza, ami érzékeny veszteségnek számít egy ilyen stratégiai jelentőségű projekt esetében.
A Tengiz mező nemcsak Kazahsztán, hanem a globális olajpiac számára is kulcsfontosságú. A lelőhely becsült olajtartaléka eléri a 3,1 milliárd tonnát, ezzel a világ egyik legnagyobb ismert szárazföldi olajmezőjének számít.
A projektet működtető Tengizchevroil tulajdonosi szerkezete is jól mutatja a mező jelentőségét. Az amerikai Chevron birtokolja az érdekeltség 50 százalékát, míg az ExxonMobil kazahsztáni leányvállalata 25 százalékos részesedéssel rendelkezik. A kazah állami KazMunayGas 20 százalékot birtokol, az orosz Lukoil pedig 5 százalékos tulajdonos.
A mostani fennakadás részletei egyelőre homályosak, de az biztos, hogy a tengizi mező körüli problémákra érzékenyen reagálhat az energiapar. A piac számára különösen fontos kérdés, hogy valóban csak kisebb üzemzavarról van-e szó, vagy egy újabb, komolyabb technikai probléma bontakozik ki a háttérben.
