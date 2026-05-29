Már csak ez hiányzott: baj van a világ egyik legnagyobb olajmezőjével, akadozik a termelés – zajlik a helyreállítás, de eddig nem sikerült

Nem sokkal az év eleji súlyos incidens után újabb probléma jelentkezett a tengizi mező egyik létesítményében. Az olajkitermelés helyreállítása már zajlik, de a piaci szereplők figyelme ismét Kazahsztánra szegeződött.
VG
2026.05.29, 18:40
Frissítve: 2026.05.29, 18:43

Újabb működési fennakadás történt Kazahsztán legnagyobb olajmezőjén, a Tengiznél, ahol már megkezdték a termelési kapacitás helyreállítását. Az üzemeltető Tengizchevroil ezúttal is szűkszavúan kommunikált, miközben az év elején már komoly kiesést okozott egy transzformátortűz.

Újra fennakadások borzolják az idegeket a kazahsztáni Tengiz olajmezőnél, amely kulcsszerepet játszik a globális energiaszektorban / Fotó: Pavel Mikheyev / Shutterstock

Újabb működési fennakadás történt Kazahsztán legnagyobb olajmezőjén, a Tengiznél. Az üzemeltető Tengizchevroil (TCO) pénteken megerősítette, hogy 

május 28-án probléma lépett fel az egyik létesítményben, emiatt a termelési kapacitás helyreállítása jelenleg is folyamatban van.

A vállalat az Interfax orosz hírügynökség megkeresésére mindössze annyit közölt, hogy „kisebb működési zavarról” van szó. A pontos körülményekről, az eset okáról vagy a termelésre gyakorolt tényleges hatásról nem adtak további tájékoztatást.

A TCO hangsúlyozta, hogy a biztonságos és megbízható működés továbbra is elsődleges prioritás. Ez azonban aligha nyugtatja meg teljesen az energiapiactól függő szereplőket, különösen azért, mert a tengizi mező az év elején már súlyos incidens helyszíne volt.

Sorozatos fennakadások Tengiz olajmezőn

Január 18-án transzformátortűz ütött ki a mezőnél, amely komoly problémákat okozott az áramelosztó rendszerekben. A Tengiz és a Korolevszkoje olajmezők termelését emiatt ideiglenesen le kellett állítani. A Korolevszkoje mezőn január 26-án indult újra a kitermelés, míg Tengiz csak január 31-én tért vissza a működéshez.

A kazah energiaügyi miniszter, Erlan Akkenzhenov március 11-én jelentette be, hogy a termelést teljes mértékben sikerült helyreállítani az év eleji tűzeset után. Az első negyedéves számok azonban így is komoly visszaesést mutattak.

A tengizi mező kitermelése 2026 első három hónapjában 37,5 százalékkal zuhant az előző év azonos időszakához képest. 

A teljes kibocsátás mindössze 5,7 millió tonnára esett vissza, ami érzékeny veszteségnek számít egy ilyen stratégiai jelentőségű projekt esetében.

A Tengiz mező nemcsak Kazahsztán, hanem a globális olajpiac számára is kulcsfontosságú. A lelőhely becsült olajtartaléka eléri a 3,1 milliárd tonnát, ezzel a világ egyik legnagyobb ismert szárazföldi olajmezőjének számít.

A projektet működtető Tengizchevroil tulajdonosi szerkezete is jól mutatja a mező jelentőségét. Az amerikai Chevron birtokolja az érdekeltség 50 százalékát, míg az ExxonMobil kazahsztáni leányvállalata 25 százalékos részesedéssel rendelkezik. A kazah állami KazMunayGas 20 százalékot birtokol, az orosz Lukoil pedig 5 százalékos tulajdonos.

A mostani fennakadás részletei egyelőre homályosak, de az biztos, hogy a tengizi mező körüli problémákra érzékenyen reagálhat az energiapar. A piac számára különösen fontos kérdés, hogy valóban csak kisebb üzemzavarról van-e szó, vagy egy újabb, komolyabb technikai probléma bontakozik ki a háttérben.

