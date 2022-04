A közgazdaságtan humanizálása című munkájukban azt állítják, hogy a közgazdászok az elmúlt 250 év során szem elől tévesztették az emberi érzések, gondolatok, motivációk teljes skáláját. Épp ezért visszatértek a kiindulóponthoz, Adam Smith-hez, és az ő szemléletmódját integrálják a mai kutatásokba.

Fotó: Pallas Athéné Kiadó

Az emberi viselkedés nem úgy működik, mint az erkölcs nélküli molekulák a kémcsőben – figyelmeztetik a kortárs közgazdászokat. Adam Smith-t idézik, aki mély meggyőződéssel a saját érdekből fakadó cselekvés részének tekinti az emberi egyenlőséget és méltóságot. Az 1776-ban megjelent A nemzetek gazdagsága, továbbá Az erkölcsi érzelmek elmélete című munkái ma is érvényes kiindulópont ahhoz, hogy a 21. századi közgazdaságtant kiegészítsék az emberi kapcsolatok alapját jelentő fogalmakkal: az érzelmekkel, az együttérzéssel és a helyénvalóság iránti érzékkel.

Csak akkor válhat a közgazdaságtan újra emberközpontú tudománnyá, ha a gazdasági folyamatok értékelésében az emberi kapcsolatokat építő érzéseket, a bajtársiasságot és a jóhiszeműséget is tekintetbe vesszük – hangsúlyozzák. A szerzők kötetükben olyan kérdésekre is választ adnak, amelyekre sem a közgazdászoknak, sem a kognitív pszichológusoknak, az empiristáknak vagy a viselkedéskutatóknak sem sikerült magyarázatot találniuk, például a kísérleti játékokra és azok eredményeire vonatkozóan. A mű konklúziója: ahhoz, hogy a gazdasági fejlődés tudománya a 21. században az emberiségről szólhasson, arra van szükség, hogy magába foglalja az ember társadalmi fejlődésének tanulmányozását is.

