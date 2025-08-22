Hivatalos: történelmi együttműködésbe kezd Magyarország, összefog a románokkal és a lengyelekkel is - nagy változás jöhet a régiós befektetésekben

Történelmi jelentőségű szándéknyilatkozatot ír alá nyolc régiós ország pénzügyminisztere, valamint azok képviselői hétfőn Zágrábban, alapvető céljuk a régió tőkepiacainak együttes erősítése – mondta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök egy csütörtöki felszólalásában a horvát lapok szerint. Az aláíráson, melynek tényét a Világgazdaságnak nyilatkozó források is megerősítették, a kormányfő közlése szerint a horvát, szlovén, lengyel, szlovák, román, bolgár, észak-macedón és a magyar kormány, valamint tőkepiacok képviselői is részt vesznek.
A hétfőn aláírásra kerülő memorandum a horvát sajtó információi szerint megadja majd a körvonalait a régiós tőkepiacok együttes fejlesztésének, így szó esik majd benne többek közt
Mindez csökkentheti a banki finanszírozástól való függését, egyben növelheti a piaci aktivitást, a kielégítetlenül marad tőkeigények keresleti nyomásán keresztül.
A szándéknyilatkozatban lefektetettek legfontosabb célja a horvát lapértesülések szerint az lesz, hogy az érintett tőkepiacok növelni tudják vonzerejüket a nemzetközi tőke szemében, valamint serkenteni tudják a határokon átívelő kereskedelmet és tőkebefektetéseket, egyúttal megkönnyítsék a nemzetközi nagytőkéhez való hozzáférést a résztvevők számára.
A horvát miniszterelnök szerint a memorandumban körvonalazott célok
minden együttműködő ország esetében hozzájárulhatnak a gazdasági növekedés és aktivitás serkentéséhez.
Az aláírásra a tervek szerint hétfőn kerül sor Zágrábban Marko Primorac horvát pénzügyminiszter vezetésével.
A tőkepiaci unióval kapcsolatos projektjét az Európai Bizottság 2015-ben indította útjára, a CMU-keretrendszer (Capital Markets Union) célja a mélyebb európai tőkepiaci integráció elérése volt, az egyik legnagyobb megoldandó problémaként pedig a főként a régiónkat érintő banki finanszírozási függés csökkentését azonosították. A tőkepiaci unió keretrendszere egységesítené a régiós tőkepiaci szabályozásokat, javítaná a kkv-k tőkéhez jutási esélyeit, valamint ösztönözné a határon átnyúló befektetéseket.
A CMU-projekt minden célját egyelőre nem érte el, részleges sikereket ugyanakkor már lehet a programnak tulajdonítani, rajta keresztül létrehoztak egy tőzsdei bevezetéseket segítő, egységes dokumentációt, és a zöldbefektetések ösztönzésében is nagy előrelépéseket hozott a projekt, és bár nem közvetlenül a program keretében jött létre, de
a BÉT Xtend piacának elindulása is ugyanezeket a célokat hozta közelebb a magyar vállalatok számára,
az MNB saját stratégiájának részeként.
A kkv-finanszírozás diverzifikációja ugyanakkor továbbra is hagy még maga után kívánnivalót, a tagállamok közti fragmentáltság még mindig nagy, a likviditási problémák pedig egyértelműen meggátolják az igazán jelentős nemzetközi tőkét a régióban való kereskedéstől.
A tőkepiaci unió teljes egészének implementációja ugyanakkor nem minden tagállam számára lenne ideális, a még bankalapú finanszírozásból működő cégek például könnyen lépéshátrányba kerülhetnének egy egységes piacon azokkal a cégekkel szemben, melyek már most is a piaci finanszírozásból élnek, az egységesített szabályozási keretekkel ugyanakkor a régiós tőzsdék is elvesztenék mozgásterük egy részét, hiszen például nem tudnának szabályozásokat a saját piacaik igényeire szabni.
Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde tavasszal hivatalba lépő vezérigazgatója egy májusi beszédében például úgy fogalmazott a témában:
Én nem hiszek a tőkepiaci unióban, de a koordináció és a regionális együttműködések segíthetnek a közös fejlődés elősegítésében.
Az aláírás kapcsán megkerestük a Budapesti Értéktőzsdét is,
