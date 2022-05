A legnagyobb fejtörést mindig az okozza, ha nincs nálunk elegendő készpénz és elkezdjük a legközelebbi ATM keresését. Ma már erre igen egyszerű megoldások léteznek, hogy ne kelljen felesleg köröket futkosni azért, hogy találjunk egy számunkra megfelelő automatát.

ATM-ekről bővebben

Mire is használnánk alapjáraton véve egy ATM-et csak is pénz kivételre, de ma már több lehetőség is nyitott a számunkra. Nem csak úgy lehet használni, hogy betesszük a kártyát, hanem már létezik olyan is melyhez csupán csak érinteni kell a bankkártyát szinte úgy működik, mint egy pos terminál. Nem csak készpénzt vehetünk fel, hanem be is fizethetünk, bankkártyát aktiválhatunk, PIN kódot változtathatunk meg, számlaegyenleget kérdezhetünk le, mobiltelefon egyenleget tölthetünk fel, lottószelvényt vásárolhatunk, utasbiztosítást köthetünk, valamint még akár a csekkeket is befizethetjük ezen keresztül.

Használata teljesen biztonságos mindegyik kamerával ellátott és folyamatos ellenőrzés alatt tartott pontosan azért, mert a mai napig elég sok azoknak a bűnözőknek a száma, akik megpróbálják valamilyen úton ezt kijátszani.

ATM keresésének módja

A legtöbb esetben, ha közelben van a telefon és még internet használat is adott a helyzetünkhöz képest szinte azonnal fellelhető az összes ATM helyzete. ATM-et szinte bárhol találunk a világon. Persze ettől van ennek sokkal egyszerűbb módja is bármennyire is hitetlen, de az egyes pénzintézetek mobilapplikációiban már automatikusan megtalálható az úgynevezett ATM kereső funkció. Ez azért is fontos hiszen értelemszerűen, ha K&H bank ügyfelei vagyunk nem fogunk felvenni pénzt egy OTP-s bankautomatából. Nem azért, mert nem lehet, meg lehet tenni, viszont többletköltségekkel jár.

Amennyiben biztosan nincs internet elérésünk a közelben egy biztos, ahol bankfiók van ott általában automata is van. Természetesen ennek ellenére is lehet folytatni az ATM keresést. Ha viszont otthonról böngészünk akkor érdemes megnézni egy olyan oldalt, ahol már a pénzintézeteket is meg lehet találni.

Hogyan néz ki az ATM kereső?

Az ATM keresőben számos információt is kaphatunk. Megtekinthetjük országosan vagy a helyzetünk alapján, hogy találhatóak, hogy akadálymentesen megközelíthető-e, valamint azt is, hogy akadálymentesített vagy sem. Intézményenként kiválaszthatjuk a listából, hogy melyik az a pénzintézet ahová tartozik a bankkártyánk majd megadhatjuk jelenlegi helyzetünket is így azonnal láthatjuk a legközelebb lévő automatákat. A találati listában név szerint és pontos cím szerint jelennek meg az ATM-ek helyzete. Az ATM-ek nyitvatartási ideje a hozzájuk tartozó pénzintézetek nyitvatartási idejével nincs egybe kötve, bármikor használhatóak a nap 24 órájában.

Mire jó?

Nos a válasz igen egyszerű. Az egyszerű és gyors készpénzhez jutáshoz, valamint az egyéb banki műveletek elvégzéséhez igen is fontos az, hogy ha nem tudjuk hirtelen, hogy hová is kell mennünk használni kell az ATM keresőt. Vizuálisan is megmutatja a térkép segítségével és pontos utcaképet kapunk róla, hogy hol is keressük. Így, ha már tisztában vagyunk vele akár útvonal tervező segítségét is igénybe vehetjük, ha nem ismerős számunkra a jelölt hely. A legfontosabb az és ezt mindig tartsuk szemelött ha lehet, hogy kerüljük az eldugott helyen lévő automatákat, valamint ha éjszaka veszünk fel pénzt soha ne tegyük ezt egyedül.

A különféle ATM keresők elsősorban minden készpénzfelvétel előtt felkészít minket a nap bármely szakaszában arra, hogy a számunkra legmegfelelőbb és biztonságosabb ATM-et igénybe tudjuk venni.