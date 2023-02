A Siemens Mobility támogatja a kibocsátásmentes személy- és teherszállítást. Technológiai vezető szerepünk van a vasúti ágazaton belül, digitális, energiahatékony termékeket és alternatív hajtásrendszereket szállítunk. Csak hogy néhány példát említsek a kínálatunkból: a vasútautomatizálás terén az általunk szállított felhőalapú digitális biztosítóberendezések és automatikus járművezérlés alkalmazásával az üzemeltető több vonatot tud közlekedtetni ugyanazon a hálózaton, fenntarthatóbb, pontosabb és megbízhatóbb szolgáltatást nyújtva az utazóközönség, illetve ügyfelei számára. A digitális vasúti karbantartási és üzemeltetési rendszereinknek köszönhetően közel 100%-os a rendelkezésre állás, a flotta hatékonyabb preventív karbantartása révén javul a gazdaságosság, valamint csökken a károsanyag-kibocsátás. A gördülőállományunkat illetően kiemelném a Mireo regionális és ingavonatainkat, amelyek 25%-kal kevesebb energiát fogyasztanak a korábbi modellekhez képest és akkumulátoros (Mireo Plus B) és hidrogénüzemű (Mireo Plus H) hajtással is elérhetőek.

A hidrogéntechnológia jövője ma kezdődik.

Fotó: Siemens Mobility Kft.

Hány Mireo Plus H vonat került már forgalomba?

A H2goesRail támogatási projekt keretében most helyezzük üzembe, és engedélyeztetjük első Mireo Plus H hidrogénüzemű vonatunkat. Az első sikeres próbautat idén továbbiak követik a Deutsche Bahn együttműködésével, majd 2024 elején a Tübingen-Pforzheim vonalszakaszon kerül sor a vonat rendes utasforgalmi üzemére. Emellett 2024 elején egy további Mireo Plus H vonat kerül forgalomba a bajorországi regionális vasútnál. Továbbá 2022 elején a világ egyik első hidrogénmotorvonatokra kiírt nyilvános pályázatán a Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) a Siemens Mobilityt bízta meg, hogy hét, kétkocsis Mireo Plus H vonatot szállítson a Berlin-Brandenburg nagyvárosi régióba. A flottát 2024 őszén szállítjuk, és decemberben áll forgalomba a Heidekrautbahn hálózatán.

Fotó: Siemens Mobility Kft.

Miben látja a hidrogénvonat legfőbb előnyét?

Az új Mireo Plus H egy modern járműcsaládon alapul: A Siemens Mobility a „Mireo R” villamos motorvonatot vette alapul, és alakította át hidrogén hajtásúra úgy, hogy megtartotta annak pozitív tulajdonságait, mint például a könnyű szerkezetét, a bevált részrendszereket, a kiemelkedő energiatakarékosságot, alacsony élettartam-költségeket. Az újgenerációs üzemanyagcellát, amely a kategóriájában a legjobbnak számít, a Ballard vállalat fejlesztette. A legújabb generációjú hidrogén meghajtású vontatási rendszer a hozzá tartozó lítium-titanát akkumulátorral kiemelkedően magas, 1,7 MW vontatási teljesítményt, 1,1 m/s2 gyorsulást biztosít és akár 160 km/h végsebességű változat is elkészíthető.

Fotó: Siemens Mobility Kft.

Hogyan látja a közlekedés jövőjét?

A globális utasigény a következő 30 évben megháromszorozódhat, miközben a közlekedés által kibocsátott károsanyag mennyiségét 90%-kal kell csökkenteni 2050-ig, ami gyakorlatilag csak környezetbarát vasúttal lehetséges. Azon dolgozunk, hogy a vasút még okosabbá, digitálisabbá váljon és a teljes közlekedési láncba tökéletesen integrálódjon.