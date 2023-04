A magyarorszag.hu oldalon elérhető Jármű Szolgáltatási Platformon a forgalmi rendszám megadását követően ingyen lekérdezhetjük autónk különböző magyar nyilvántartásokból származó életútjának lényeges adatait. Ezeket a hiteles információkat fel is tölthetjük a kiválasztott használtautó-kereskedési oldalra, illetve később megküldhetjük a vevőnek is. A felületre a Központi Azonosítási Ügynök valamely azonosítási szolgáltatásával (Ügyfélkapu, Ügyfélkapu+, eSzemélyi, Telefonos azonosítás, Arcképes azonosítás) léphetünk be.

Fotó: NISZ

Ha aláírtuk az adásvételi szerződést, az autónkat pedig átadtuk az új tulajdonosának, az eladást 15 napon belül hivatalosan is be kell jelentenünk. Ezt a magyarorszag.hu-n a jármű tulajdonosváltásának bejelentésén keresztül egy online űrlap kitöltésével egyszerűen elintézhetjük. Az űrlapon meg kell adnunk a szerződésben szereplő egyes adatokat, majd csatolnunk kell a tulajdonjog-változást igazoló szerződés beszkennelt képét. Az ügyintézési határidő 3 nap, de az elektronikus kérelem sikeres benyújtását követően azonnal nyilvántartásba veszik a tulajdonjogban történt változást és annak időpontját.

Előfordulhat, hogy még nem adtuk el az autónkat, azonban hosszabb ideig – de legfeljebb 1 évig – nem tervezzük használni. Ebben az esetben érdemes kérelmezni a gépjármű forgalomból való ideiglenes kivonását, amelyet üzembentartóként elektronikusan is megtehetünk a magyarorszag.hu Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása űrlapján keresztül. Az ügyintézéshez ebben az esetben is elegendő, ha rendelkezünk a Központi Azonosítási Ügynök valamely, korábban már említett azonosítási szolgáltatásával. A kérelem kitöltésekor, az adatok megadását követően azt is meg kell határoznunk, hogy mennyi időre szeretnénk a forgalomból kivonatni a járművet. Erre az időszakra ugyanis nem kell közterheket fizetnünk az autó után, miközben mégis a nevünkön marad. Nem természetes személyek esetén is van már lehetőség elektronikus ügyintézésre.

A magyarorszag.hu szolgáltatásaival kapcsolatban bővebb tájékoztatást a 1818-as telefonszámon (külföldről +36 (1) 550-1858) vagy a 1818@1818.hu e-mail-címen kérhetünk.

A 2020 elején megújult, havonta átlagosan több mint 8 millió látogatót számláló magyarorszag.hu portálon az elmúlt 5 év alatt hatszorosára nőtt az elérhető ügyek száma, jelenleg 4400 közigazgatási ügyet lehet elektronikus úton elintézni. A portál népszerűségét jól mutatja, hogy míg 2019-ben kicsivel több mint 4 millió ügyet intéztek online, addig 2022-ben ez a szám meghaladta a 20 milliót.

A magyarorszag.hu portál az elmúlt években olyan új ügyintézési lehetőségekkel, hasznos funkciókkal, illetve alkalmazásokkal bővült, amelyek lehetővé teszik az e-közigazgatási szolgáltatások gyors és egyszerű igénybevételét. Az oldalon az akadálymentesítési szempontok és a speciális csoportok igényei is nagy hangsúlyt kapnak, hogy az e-közigazgatási szolgáltatásokat a megváltozott munkaképességűek, illetve a fogyatékkal élők is jól és egyszerűen tudják használni.

A magyarorszag.hu fejlesztése a Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 elnevezésű projektben valósult meg. A rendelkezésre álló forrást az Európai Szociális Alap, valamint Magyarország költségvetése biztosította a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program támogatásával. A projektet a Széchenyi 2020 program keretében a konzorciumvezető, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. valósította meg. A részt vevő konzorciumi partnerek: IdomSoft Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.