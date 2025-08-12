Megduplázta profitját a Waberer's, nagyot javított eredményén a hazai logisztikai vállalat

Lendületesen javuló második negyedéves eredményekről számolt be a Waberer’s: a hazai logisztikai vállalat EBIT-je 68 százalékkal 18 millió euróra bővült Q2-ben, melyet 7,2 százalékkal 203 millió euróra emelkedő konszolidált árbevételen ért el. A Waberer’s nettó eredménye 13,4 millió eurón állt meg, 127 százalékkal feljebb, mint egy éve.

Itt vannak a Waberer’s friss számai / Fotó: Shutterstock

Közölte friss eredményeit a Waberer’s

A logisztikai szegmens – mely magába foglalja a szerződéses logisztikai, a nemzetközi árufuvarozási és szállítmányozási, a vasúti logisztikai, illetve a raktár fejlesztési tevékenységet is – második negyedéves EBIT-je 7,1 millió euró volt, mely enyhe, 0,4 millió eurós csökkenést jelent a bázis időszakhoz képest, 2025 első negyedévéhez képest azonban 5,7 millió eurós javulást ért el a szegmens. A féléves EBIT 8,5 millió euró volt.

A biztosítási szegmens – a tavalyi év végén megvásárolt Posta Biztosítók kiemelkedő eredménye, illetve a tervezett szinergia hatások gyors realizálása következtében – 2025 Q2-ben 11 millió eurós EBIT-et ért el, mely közel 240 százalékos bővülésnek felel meg, míg a szegmens féléves EBIT-je 20,7 millió euró volt, ez 124 százalékos bővülést jelent.

A Waberer’s menedzsmentje fenntartja a 2025-ös üzleti évre vonatkozó várakozásait,

miszerint az éves EBIT konszolidált szinten meg fogja haladni az 50 millió eurót.

Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a jelentés kapcsán elmondta, a Waberer’s 2023 novemberében meghirdetett stratégiájának központi eleme volt a cégcsoport tevékenységének jelentős diverzifikációja, és a logisztika és biztosítási szolgáltatási portfólió új rész szegmensekben, illetve földrajzi régiókban történő kiterjesztése.

Az elmúlt jó néhány negyedév során a logisztikai iparág az európai és belföldi stagnáló lakossági fogyasztás, illetve ipari termelés következtében nagyon komoly kihívásokkal szembesült, így kizárólag azon szereplők tudnak a piacon növekedni, amely stratégiájuk fókuszában szerepel a jövőbe történő beruházás, meglévő ügyfelekkel történő együttműködés folyamatos mélyítése, új üzleti kihívásoknak való megfelelés és megfelelő diverzifikáció. Megítélésem szerint a Waberer’s stratégiája megfelel ezen kritériumoknak, melynek látható eredménye a konszolidált első féléves eredményünk.

– tette hozzá a cégvezér.