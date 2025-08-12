Brutális tűzvésszel küzd Törökország, lezárták a Dardanellákat

A török tűzoltók megfékezték az Égei-tenger északi partvidékét sújtó tűzvészt, de a Canakkale tartományban található városok és fenyőerdők továbbra is veszélyben vannak. A hatóságok 2900 lakost evakuáltak a térségből.

Tombolnak az erdőtüzek Európában / Fotó: Anadolu via AFP

A Bloomberg emlékeztet: a lángok számos országban pusztítanak idén, a tűz miatt miatt hétfő este rövid időre ismét lezárták Dardanellákat. Az Égei-tengert a Márvány-tengerrel összekötő tengerszorost ma megnyitották, de jól jelzi a helyzet súlyosságát.

Augusztus elejére több mint 353 ezer hektár égett le az EU-ban, ami több mint kétszerese a tavalyi teljes területnek, és messze meghaladja a történelmi átlagokat. A francia Corbieres-hegységben 2025-ben több mint 50 éve nem látott tűzvész tombolt, 16 ezer hektáron égett le a növényzet, és tömeges evakuálást kellett végrehajtani.

Olaszországban a Vezúv miatt 500 hektáron vált a lángok martalékává, a népszerű túraútvonalakat le kellett zárni. Albániában, Delvine térségében 2000 embert kellett kitelepíteni, Bulgáriában a Pirin-hegységben közel 100 tűzzel küzdöttek a tűzoltók. A mediterrán térség különösen súlyosan érintett: Horvátországban, Pisaknál házak és egy olajpréselő üzem is megsemmisült.

El #IFTresCantos está perimetrado y ha evolucionado favorablemente durante la noche.



Han estado trabajando en la extinción:

33 dotaciones de #BomberosCM.

11 de @BomberosMad, 9 de la @UMEgob y #AgentesForestalesCM.



No hay ninguna carretera cortada al tráfico. pic.twitter.com/OOpFkQSVHD — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 12, 2025

Spanyolországban Lleidában, Madridban és Baix Ebrében több tűz tört ki, halálos áldozatokról, sérültekről és lakossági kitelepítésről érkeztek jelentések. Törökország is súlyos válsággal nézett szembe, 50 ezer embert kellett evakuálni, és legalább 10 halálos áldozatot követelt, miután Izmir és Eskisehir tartományokat sújtó tűzvészek pusztítottak.

A hőhullámok, az aszály és az erős szél sajnos tökéletes feltételeket teremtett ezekhez a katasztrófákhoz, mivel a tűzoltóságok erőforrásai mindenütt végesek, a probléma minden egyes érintett országban sürgető megoldást igényel.

Nemcsak természeti, hanem súlyos gazdasági nehézségekkel is számolniuk kell az érintett kormányoknak. Portugália, Spanyolország, Olaszország, Görögország évente átlagosan 13–21 milliárd euró veszteséget szenved el az erdőtüzek miatt.