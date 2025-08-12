Korrekció indult a forint piacán - Amerikából érkezhet az iránymutatás

Megtorpant a forint. Ennek oka lehet az is, hogy a befektetők kivárnak. Sokan a hétvégi Trump és Putyin közti tárgyalásra fókuszálnak. Míg ma délután a friss amerikai inflációs adat adhat rövid távú útmutatást.

Kedden már korrigál a forint / Fotó: NurPhoto via AFP

Erős hét után még erősen kezdett hétfőn a forint

Erős hetet zárt a forint, ezzel

közel egyéves csúcsra erősödött az euróval szemben a hazai deviza.

A forint teljesítményének kedvezett a változatlan kamatelőny mellett a gyengébb dollár, de a vártnál magasabb magyar infláció is erősítette a magyar devizát.

Hét elejéig folytatódott a lecsorgás az euró-forint grafikonján.

A hét végi kereskedésben, igaz illikvid piacon, a 395-nél látható támasz közelébe süllyedt, az euró-forint. Ezt a technikai szintet erősítette egy csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala. Innen már hétfőn is

felpattanást vártak az elemzők technikai kép alapján.

Kedden már korrigál a forint

Érdekes az euró-forint technikai képe. Amennyiben a 396-os szint is letört a múlt pénteki kereskedésben, s az árfolyam megérkezett a jóval erősebb támaszt jelentő 395-ös szinthez. Ahonnan

hétfőn délután felpattant a jegyzés.

Az RSI-indikátor is korrekció lehetőségére utalt. Már a keddi tőzsdenyitás előtt megkezdődött a 396-os letört szint visszatesztje.

Kedden az euró-forint 396 felett nyitott. Közeli ellenállás 396,39 forintnál, távolabbi erősebb szint pedig a 30 napos mozgóátlag lehet 398,52-nél.

Kedden délelőtt folyamatosan tesztelte a 396-os szintet az euró-forint jegyzése.