Korrekció indult a forint piacán - Amerikából érkezhet az iránymutatás

Megtorpant a forint. Ennek oka lehet az is, hogy a befektetők kivárnak. Sokan a hétvégi Trump és Putyin közti tárgyalásra fókuszálnak. Míg ma délután a friss amerikai inflációs adat adhat rövid távú útmutatást.
Erős hetet zárt a forint, ezzel
közel egyéves csúcsra erősödött az euróval szemben a hazai deviza.
A forint teljesítményének kedvezett a változatlan kamatelőny mellett a gyengébb dollár, de a vártnál magasabb magyar infláció is erősítette a magyar devizát.
Hét elejéig folytatódott a lecsorgás az euró-forint grafikonján.
A hét végi kereskedésben, igaz illikvid piacon, a 395-nél látható támasz közelébe süllyedt, az euró-forint. Ezt a technikai szintet erősítette egy csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala. Innen már hétfőn is
felpattanást vártak az elemzők technikai kép alapján.
Érdekes az euró-forint technikai képe. Amennyiben a 396-os szint is letört a múlt pénteki kereskedésben, s az árfolyam megérkezett a jóval erősebb támaszt jelentő 395-ös szinthez. Ahonnan
hétfőn délután felpattant a jegyzés.
Az RSI-indikátor is korrekció lehetőségére utalt. Már a keddi tőzsdenyitás előtt megkezdődött a 396-os letört szint visszatesztje.
Kedden az euró-forint 396 felett nyitott. Közeli ellenállás 396,39 forintnál, távolabbi erősebb szint pedig a 30 napos mozgóátlag lehet 398,52-nél.
Kedden délelőtt folyamatosan tesztelte a 396-os szintet az euró-forint jegyzése.
