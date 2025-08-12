Deviza
Korrekció indult a forint piacán - Amerikából érkezhet az iránymutatás

Erős hét után gyengébb napokat él a forint. Délután Amerikából kaphat iránymutatást a magyar deviza.
Faragó József
2025.08.12, 11:56
Frissítve: 2025.08.12, 12:11

Megtorpant a forint. Ennek oka lehet az is, hogy a befektetők kivárnak. Sokan a hétvégi Trump és Putyin közti tárgyalásra fókuszálnak. Míg ma délután a friss amerikai inflációs adat adhat rövid távú útmutatást. 

forint
Kedden már korrigál a forint / Fotó: NurPhoto via AFP

Erős hét után még erősen kezdett hétfőn a forint

Erős hetet zárt a forint, ezzel

 közel egyéves csúcsra erősödött az euróval szemben a hazai deviza.

A forint teljesítményének kedvezett a változatlan kamatelőny mellett a gyengébb dollár, de a vártnál magasabb magyar infláció is erősítette a magyar devizát.

Hét elejéig folytatódott a lecsorgás az euró-forint grafikonján. 

A hét végi kereskedésben, igaz illikvid piacon, a 395-nél látható támasz közelébe süllyedt, az euró-forint. Ezt a technikai szintet erősítette egy csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala. Innen már hétfőn is 

felpattanást vártak az elemzők technikai kép alapján.

 

Kedden már korrigál a forint

Érdekes az euró-forint technikai képe. Amennyiben a 396-os szint is letört a múlt pénteki kereskedésben, s az árfolyam megérkezett a jóval erősebb támaszt jelentő 395-ös szinthez. Ahonnan 

hétfőn délután felpattant a jegyzés.

Az RSI-indikátor is  korrekció lehetőségére utalt. Már a keddi tőzsdenyitás előtt megkezdődött a 396-os letört szint visszatesztje. 

Kedden az euró-forint 396 felett nyitott. Közeli ellenállás 396,39 forintnál, távolabbi erősebb szint pedig a 30 napos mozgóátlag lehet 398,52-nél.

Kedden délelőtt folyamatosan tesztelte a 396-os szintet az euró-forint jegyzése

 

