Leálltak a boltok az egyik nagy budapesti bevásárlóközpontban – nincs kiszolgálás

Egyelőre nem tudni, mi okozta a leállást. A Corvin Plaza üzletei legutóbb 2023-ban tapasztalhattak hasonló leállást.
VG
2025.08.12, 11:38
Frissítve: 2025.08.12, 13:29

A Corvin Plaza boltjaira sötétség telepedett kedden délelőtt, amikor úgy tűnik, hogy a teljes épületben elment az áram. A beszámolók szerint a boltok üresek voltak: biztonsági őrök, becsukott ajtók és bejáratba tett táblák tájékoztatják az arra járókat, hogy az üzletek ideiglenesen nem üzemelnek.

Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

Lapunk megkereste a Corvin Plaza üzemeltetését, mi lehet az áramszünet oka. Amint értesülünk a fejleményekről, beszámolunk róla.

Frissítés: a Corvin Plaza reagált a leállásra, megnevezték az üzletek zárvatartásának okát.

Utoljára 2023 novemberében volt tapasztalható hasonló leállás a Corvin Plazában. Akkor áramszünet miatt egyik üzletet sem tudták kinyitni. Aznap reggel egy eladó azt nyilatkozta, hogy egyik kollégájuk órákra bent ragadt az üzletben.

