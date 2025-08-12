Leálltak a boltok az egyik nagy budapesti bevásárlóközpontban – nincs kiszolgálás

A Corvin Plaza boltjaira sötétség telepedett kedden délelőtt, amikor úgy tűnik, hogy a teljes épületben elment az áram. A beszámolók szerint a boltok üresek voltak: biztonsági őrök, becsukott ajtók és bejáratba tett táblák tájékoztatják az arra járókat, hogy az üzletek ideiglenesen nem üzemelnek.
Lapunk megkereste a Corvin Plaza üzemeltetését, mi lehet az áramszünet oka. Amint értesülünk a fejleményekről, beszámolunk róla.
Frissítés: a Corvin Plaza reagált a leállásra, megnevezték az üzletek zárvatartásának okát.
Utoljára 2023 novemberében volt tapasztalható hasonló leállás a Corvin Plazában. Akkor áramszünet miatt egyik üzletet sem tudták kinyitni. Aznap reggel egy eladó azt nyilatkozta, hogy egyik kollégájuk órákra bent ragadt az üzletben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.