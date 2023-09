Fotó: Innotime Hungary Kft.

Az elmúlt két hétben több nagyszabású miskolci és környékbeli beruházást is bejelentettek. Már korábban letelepült vállalatok mellett újak is érkeztek Miskolcra és agglomerációjába.

Menjünk sorjában: a bejelentések között szerepelt az LG Magna 20 milliárd forintos fejlesztése, a Sanofi nyolcmilliárd forintos beruházásának befejezése és a Bosch Energy and Body Systems Kft. 18 milliárdos fejlesztése. A Felsőzsolcára érkező GKN Automotive Hungary Kft. pedig 52 milliárd forintos beruházás keretében építette meg féltengelyeket gyártó üzemét. Ezek a beruházások összességében Miskolcon belül nagyságrendileg 500, míg Felsőzsolcán akár 1500 új munkahelyet is jelenthetnek.

- Valóban, mozgalmas és sikeres heteken vagyunk túl – mondta Veres Pál polgármester, amikor a beruházások jelentőségéről kérdeztük. A már jól ismert Miskolcon letelepült nagyvállalatok kapcsán a városvezető megjegyezte: láthatóan jól érzik magukat nálunk, hiszen itt bővítenek.

- Meggyőző számukra az, amit nálunk tapasztaltak az évek során. A tárgyalások során rendre dicsérik a támogató környezetet – mutatott rá a polgármester.

A városvezető kiemelte a Bosch példáját: a vállalatcsoport csak idén már a második komoly fejlesztésről ad hírt, hiszen februárban bejelentették, hogy összesen csaknem 70 milliárd forintból logisztikai és disztribúciós központot hoznak létre, valamint bővítik gyártási kapacitásaikat Miskolcon 2024 végére.

- Amikor Miskolc újragondolta a gazdaságfejlesztési stratégiáját, akkor azt mondtuk, jöjjenek ide minél nagyobb számban az olyan középvállalatok, amelyek néhány száz főt foglalkoztatnak, de magas hozzáadott értékkel és nagy innovatív tartalommal rendelkeznek. Ezt a kapacitást el tudjuk látni kiváló szakemberekkel, amiben a Miskolci Egyetem, illetve a középfokú szakképző intézmények komoly partnerek – mondta Veres Pál.

Hangsúlyozta, azon dolgoznak, hogy mind a már letelepült, mind az újonnan érkező cégek számára vonzó legyen Miskolc. Megtudtuk, hogy további két olyan céggel is előrehaladott tárgyalásokat folytatnak, amelyeknek a fő profilja szintén az elektronika, de ezekről egyelőre bővebb tájékoztatást nem adhatott a városvezető.

A Miskolc Holding Zrt. gazdaságfejlesztési igazgatója is azt hangsúlyozta, hogy a már évek óta Miskolcon működő cégek kapacitásfejlesztési beruházásai minden esetben egy jól átgondolt vállalati stratégia hozadékai, és azt mutatják, hogy jól érzik magukat a városban.

- Sőt, további növekedésre is érdemesnek ítélik meg a piaci, gazdasági, földrajzi környezetet, amit nyújtani tudunk nekik – tette hozzá Juhász-Nagy Judit. – Ezek a különböző iparági fejlesztések pedig magukkal hozzák a speciális szaktudás igényét is, így a nemzetközi versenyképesség fenntartása miatt a már meglévő munkavállalók is folyamatosan képzik magukat. Ezért ezek a beruházások hosszú távú munkahelyeket teremtenek, magas hozzáadott értéket képviselnek – mutatott rá.

A gazdaságfejlesztési igazgató elmondása szerint a város egyik legfontosabb erőssége az elhelyezkedésében rejlik: három szomszédos ország is körülbelül 1 óra alatt elérhető, illetve közvetlen közúti és vasúti összeköttetésben áll a fővárossal, Debrecennel és Kassával is. Ezen felül az erős műszaki egyetemi képzésnek és szakképzésnek köszönhetően szakképzett munkaerő is elérhető.

Ezen adottságok befektetési szempontból is versenyelőnyt jelenthetnek más településekhez viszonyítva – hangsúlyozta.

Hozzátette, Miskolc az iparterületek fejlesztésével kíván vonzó környezetet biztosítani a beruházók számára, ennek érdekében a szükséges infrastruktúra kiépítéséről is gondoskodott a két zöldmezős ipari parkjában. Továbbá az egyablakos ügyintézés által kívánja megkönnyíteni a külföldi beruházók betelepülését.

Juhász-Nagy Judit azt is elmondta, munkaerő tekintetében a kapacitás és a tartalékok kihasználására már hét évvel ezelőtt elindítottak egy Foglalkoztatási Paktum programot, amely számos miskolci lakos elhelyezkedését segítette, mindemellett bíznak abban is, hogy a Miskolcról elvándorolt munkaerő visszatér városunkba az újonnan létrejövő versenyképes és innovatív munkahelyek által kínált lehetőségek miatt.